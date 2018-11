Klokken 18.00 inviterede OB til kamp mod Horbro i Superligaen.

Kun tre point adsklte inden kampen OB fra Hobro, der ligger nederst i Superligaen.

Sidst de to hold mødte hinanden var i august. Her endte OB med et nederlag på 3-2.

Kan du ikke se livebloggen, så klik her.