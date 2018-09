OB og FC Nordsjælland deler i målløst remis

Heller ikke i sæsonens fjerde forsøg fik OB en hjemmesejr i Superligaen efter 0-0 hjemme mod FC Nordsjælland.

Intentionerne var tydeligt til stede fra begge hold i søndagens tidlige kamp i Superligaen, hvor OB jagtede sæsonens første hjemmesejr mod svingende FC Nordsjælland.

Men kvaliteten stod ikke mål med intentionerne, og opgøret sluttede uden mål.

Dermed er OB fortsat ligaens dårligste hjemmehold med blot tre point på eget græs. FC Nordsjælland fik omvendt sæsonens blot andet point på fremmed græs.

Det var hjemmeholdet, der tog kommandoen fra start. Med unge Julius Eskesen som offensiv styrmand tilspillede OB sig flere gode muligheder til Anders K. Jakobsen og Nicklas Helenius i front.

Men skarphed kunne man ikke beskylde fynboerne for at have i en første halvleg, som FC Nordsjælland fik arbejdet sig ind i, som tiden skred frem.

Trods modvind i store dele af første halvleg kunne Kasper Hjulmands tropper sagtens være gået til pause i front. Fem minutter før pausen fandt Mohammed Kudus Nicklas Strunck, men hans afslutning fra ti meter sneg sig lige uden om Sten Grytebusts mål.

OB holdte dampen oppe fra starten af anden halvleg, hvor fynboerne var mest på bolden. Men hvor gæsterne i flere omgange havde taget vand ind defensivt før pausen, fik FCN sat mere vandtætte skodder op i de sidste 45 minutter.

Det forhindrede dog ikke hjemmeholdet i at komme til flere muligheder. Tættest på var Anders K. Jakobsen efter en lille times spil, men han måtte se Nicolai Larsen redde OB-angriberens ikke uefne flugter på fornem vis.

Tættere på kom ingen af holdene før overtiden, hvor indskiftede Andreas Skov Olsen var tæt på at blive helten, men Sten Grytebust reddede hans forsøg fra nært hold.

Dermed sluttede det målløst. Det var første gang i 11 indbyrdes opgør, det ikke lykkedes OB at score i en kamp mod FC Nordsjælland.

