OB-profil udskrevet efter dramatisk hovedskade

Jacob Barrett pådrog sig en dramatisk hovedskade i Superligakampen mod FC København. Han har i dag besøgt OB-truppen under træningen i Ådalen.

OB's venstreback Jacob Barrett røg til tælling i starten af søndagens hjemmekamp mod FC København efter et sammenstød med gæsternes Robert Skov.

Jacob Barrett slog hovedet alvorligt og lå i lang tid meget stille på plænen, inden en meget groggy Barrett kort efter blev skiftet ud.

Efterfølgende blev den 23-årige OB-spiller kørt til Odense Universitetshospital, hvor han blev grundigt undersøgt. Efter kampen kunne OB ikke fortælle noget om venstrebackens tilstand efter uheldet.

Mandag er der dog godt nyt om Barrett, der ifølge OB's kommunikationschef Morten Wamsler er blevet udskrevet og efter omstændighederne har det ok.

Den hurtige back var tidligere på dagen forbi træningsanlægget i Ådalen for at sige hej til resten af truppen og for at vise, at han igen er på højkant.

Det vides endnu ikke, hvornår Barrett igen kan være tilbage på træningsbanen.

Jacob Barrett har været i OB siden 2013, hvor han blev hentet i den italienske storklub Juventus.

Dårlig start

OB tabte kampen mod FC København med 0-1 efter et sent mål af Dame N'Doye. OB's næste kamp er på lørdag, hvor de skal en tur til Hobro.

Efter de første fire kampe ligger OB næstsidst i Superligaen med blot et enkelt point. Det gør starten på sæsonen til den dårligste i 19 år.

