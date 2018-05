OB rydder op i truppen og siger farvel til seks mand

Sæsonen er slut for OB, der benytter lejligheden til at trimme truppen forud for den kommende superligasæson.

OB havde ambitioner om at slutte i top-6 i Superligaen og kæmpe med om at spille europæisk fodbold, men det lykkedes ikke. Fredag valgte OB at rydde gevaldigt op i truppen ved at sige farvel til seks spillere, der har kontraktudløb denne sommer. Fynboerne tager afsked med Rasmus Jönsson, João Pereira, Jacob Buus, Mathias Thrane, Nana Welbeck og Joan Simun Edmundsson. Læs også OB-træner: Det har været en skuffende sæson Det skal dog nævnes, at Edmundsson allerede tidligere på foråret blev præsenteret som kommende spiller i Bielefeld i den næstbedste tyske række efter sommerferien. Farvel til store spillere Samlet har de seks spillere optrådt 205 gange for OB, så det er ikke blot marginalspillere, der forlader klubben. Eksempelvis har svenske Jönsson spillet 59 gange og scoret 11 mål for OB i de seneste to sæsoner. - Hvis jeg skal være helt ærlig omkring min tid i OB, så har det været lidt blandet. Der har både været op- og nedture for mig personligt. - Nogle perioder har været rigtig gode og andre knapt så gode, siger offensivspilleren til klubbens hjemmeside. Han kalder det dog også to gode år i OB, der bare ikke har leveret godt nok i hele perioden. Læs også OB sendt på ferie: Tabte skæbnekamp hjemme mod AGF - Både jeg og holdet synes, det er rigtig ærgerligt, at resultaterne ikke har været bedre i de seneste to år. - For jeg synes, vi er en trup med et rigtig stort potentiale og mange dygtige spillere. Jeg har endnu ikke min fremtid helt på plads, så vi må se, hvad der skal ske efter OB, siger Jönsson. Skal tættere på hjem Den portugisiske forsvarsspiller João Pereira, der nåede at spille 26 OB-kampe, føler behov for at flytte tættere på sin familie i Portugal. - Jeg ville rigtig gerne have spillet flere kampe, end jeg har gjort, men uanset hvad, så føler jeg, at jeg hver eneste dag har arbejdet professionelt og hjulpet holdet, så meget som jeg nu kunne. - I det her år har der været noget sygdom i min nære familie, så jeg vil gerne være tættere på min far og resten af familien hjemme i Portugal, siger portugiseren.