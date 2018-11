Sejr i overtiden: OB rykker op på en fjerdeplads

OB hentede alle tre point, da fynboerne søndag aften besejrede gæsterne fra Esbjerg med 2-1 i Superligaen.

Det var første gang siden maj 2016, at det lykkedes fynboerne at vinde en superligakamp efter at være kommet bagud. Men der skulle en hjælpende hånd - eller mangel på samme - fra Esbjerg-keeper Jeppe Højbjerg til.

Efter hjemmesejren kravler fynboerne et godt stykke op i tabellen og er nu placeret på fjerdepladsen. Esbjerg forbliver lige foran på tredjepladsen.

Det var ellers de vestjyske gæster, der kom bedst fra start, da Esbjerg tog føringen efter kun syv minutter.

Jesper Lauridsen sendte et hjørnespark ind i feltet, og her fandt han Rodolph Austin, der sikkert headede bolden i mål.

Efter 38 minutters spil brød jublen løs blandt OB's hjemmepublikum, da Marco Lund sendte udligningen i mål med hovedet efter et hjørnespark fra Bashkim Kadrii.

I 71. minut var OB tæt på at tage føringen efter lidt klumpspil i feltet, men Esbjerg-målmand Jeppe Højbjerg sendte med en fodparade bolden ud til hjørnespark.

Det lignede længe, at kampen ville ende uafgjort, men et kæmpe drop i overtiden gav OB sejren.

Hjemmeholdets Casper Nielsen sendte i 93. minut et lidt forkølet forsøg mod mål fra en spids vinkel, men Jeppe Højbjerg fik ikke hænderne bag bolden, som sjuttede mellem benene og i mål.

Et stort drop af keeperen, som altså kostede et point.

Efter landskampspausen skal både OB og Esbjerg på udebaneture, og de møder henholdsvis FC Nordsjælland og Vendsyssel.