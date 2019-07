OB sælger angriber til AGF 

OB sælger angriberen Nicklas Helenius til Superliga-konkurrenterne fra AGF. Det bekræfter OB søndag formiddag.

Helenius, der startede karrieren i AaB, skiftede til OB på en fri transfer i sommeren 2017. I alt nåede nordjyden 64 kampe for OB med 19 mål og tre assists til følge.

I den forgangne sæson var det dog småt med spilletid til den knapt to meter høje angriber, og derfor ville OB ikke stå i vejen for angriberen, siger sportsdirektør Jesper Hansen til OB’s hjemmeside.

- Hverken vi eller Nicklas var tilfredse med den mængde spilletid, Nicklas fik i sidste sæson, og der har ikke været tegn på, at det ville blive anderledes i den kommende sæson. Der har været interesse for ham fra flere sider, og derfor har vi ikke villet stå i vejen for, at Nicklas kan komme et sted hen, hvor han forhåbentlig kan få den mængde spilletid, han ønsker. Derfor siger vi tak for denne gang og ønsker Nicklas Helenius held og lykke med sin fremtidige karriere, siger Jesper Hansen.

Jagter spilletid i AGF

Hovedpersonen selv glæder sig også over skiftet til AGF, som har vist stor interesse for at hente ham.

- Personligt er jeg glad for, at jeg nu kommer til en klub, der rigtig gerne vil have mig, og hvor jeg kan bidrage med mine styrker - det glæder jeg mig til at vise, siger Nicklas Helenius.

Den seneste sæson i Superligaen endte med en femteplads til OB, hvor Helenius stod for syv scoringer i 27 kampe. Det var vigtigt for ham at være med til at indfri OB's målsætning, siger Helenius efter skiftet til AGF.

- Jeg har været meget glad for, at jeg var med til at nå klubbens mål i form af en plads i top seks i sidste sæson. Det var fedt at være med til, og jeg vil gerne sige mange tak for støtten fra mine holdkammerater, fans og dem omkring holdet, som jeg har været rigtig glade for at have omkring mig. De har været en god støtte i hele min OB-tid, siger Nicklas Helenius.

I løbet af sin karriere har Nicklas Helenius repræsenteret AaB, Aston Villa, Paderborn, Silkeborg og OB.

I AGF har 28-årige Nicklas Helenius skrevet under på en tre-årig kontrakt og får trøje nummer 15.