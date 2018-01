OB sælger forsvarsspiller til tysk fodboldklub

Frederik Tingager skifter med øjeblikkelig virkning til Braunschweig i den næstbedste tyske fodboldrække.

Superligaklubben OB har solgt forsvarsspilleren Frederik Tingager til Eintracht Braunschweig i den næstbedste fodboldrække i Tyskland.

Den 24-årige forsvarsspiller skifter med øjeblikkelig virkning.

- Jeg er rigtig glad for den mulighed, jeg har fået, og det er først og fremmest et resultat af den chance, som OB gav mig ved at satse på mig, siger Tingager til OB's hjemmeside.

Odense-klubben hentede for to år siden den lange midterforsvarer i 2. divisionsklubben Holbæk.

Afsked med blandede følelser

OB-træner Kent Nielsen har delte følelser omkring salget af forsvarsstyrmanden.

- Salget af Frederik Tingager er sådan et, man som cheftræner både er ked af og stolt over, siger Kent Nielsen.

- For på den ene side er jeg ked af, at vi mister hans kompetencer, men samtidig har det været rigtig spændende at arbejde med Frederiks udvikling og nu se, at han er nået så langt, at han er blevet interessant i udlandet, forklarer træneren.

Frederik Tingager, der nåede at spille 50 kampe for OB, føler sig klar til at tage springet til Tyskland.

- Jeg har været utroligt glad for at være i OB, men jeg har også drømt om at prøve mig selv af i udlandet.

- Med min alder er det perfekt timing for mig nu, og Braunschweig er et stort skridt, men ikke større, end at jeg føler, at jeg har evnerne til at tage det.

- Det er en stor klub, der var tæt på at rykke op i Bundesligaen sidste år, og de spiller en god form for fodbold, som jeg kan se mig selv i, fortæller forsvarsspilleren.

Salget af Frederik Tingager er den anden store ændring i OB's trup i det nye år. Klubben har desuden stoppet samarbejdet med den nigerianske midtbanespiller Izunna Uzochukwu.