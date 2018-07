OB sælger midtbanespiller – fik kun seks måneder i Odense

Midtbanespilleren André Rømer skifter fra OB til Randers efter blot en halvsæson i klubben.

Der var pæne forventninger til fremtiden, da OB i januars transfervindue hentede midtbanespilleren André Rømer i FC Midtjylland. Men OB og Rømer blev aldrig for alvor et lykkeligt match.

Det har André Rømer nu taget konsekvensen af, og i jagten på kontinuerlig spilletid skifter han derfor til Randers.

- Hverken for OB eller for mig personligt blev samarbejdet den succes, vi havde håbet på. Derfor tænker jeg også, at det er bedst for alle parter, at jeg kommer videre. På trods af manglen på spilletid har jeg været rigtig glad for min tid i OB, for klubben og folk i og omkring klubben.

- Både jeg selv og min familie har været glad for at være i Odense, men jeg skiftede til OB for at få mere spilletid, og sådan endte det ikke. Derfor ser jeg også frem mod de nye muligheder, jeg får i Randers, og jeg tænker at det er en god løsning for alle, siger André Rømer til OB’s hjemmeside.

Sportsdirektør ærgrer sig

Også OB’s sportsdirektør, Jesper Hansen, er ærgerlig over, at Rømer aldrig rigtig fandt sin plads på banen for OB.

- Sammen med André ærgrer vi os over, at han aldrig fandt ind på holdet i den grad, som vi havde håbet. Han var med omkring startopstillingen i de første kampe, men trænerteamet valgte efterhånden at prioritere anderledes og anvende André som et godt alternativ fra bænken, siger Jesper Hansen.

Sportsdirektøren sender den 25-årige midtbanespiller af sted til Kronjylland med masser af roser for sin tilgang til livet som professionel – også i de perioder, hvor han ikke var på holdet.

- Udover at være en dygtig og alsidig fodboldspiller, er han også yderst professionel på træningsbanen og en god person udenfor banen. Vi ønsker André al muligt held og lykke og takker ham for hans engagerede og professionelle indsats i OB, siger Jesper Hansen.

André Rømer fik 12 kampe for OB i sine seks måneder i klubben.

Hans trøje med nummer otte bliver overtaget af OB's nyeste spiller, Janus Drachmann, der kom til onsdag, og som formentlig var med til endegyldigt at sende Rømer af sted til Randers.

