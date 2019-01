OB sælger reservemålmand til Lyngby

Jagten på spilletid sender OB's reservekeeper Thomas Mikkelsen videre fra OB til første divisionsklubben Lyngby. Skiftet sker med øjeblikkelig virkning.

Thomas Mikkelsen spillede i efterårssæsonen i nordkøbenhavnske traditionsklub, og fordi OB i forvejen har en række stærke målmænd, var der lang vej til spilletid for den fynske målmand, der har slidt sine første fodboldstøvler i Munkebo.

- Jeg er lidt ambivalent omkring det, for på den ene side har OB været min klub gennem mange år. Jeg havde håbet at få en større rolle, end det blev til, men da jeg kunne se, at det var den vej det gik, så var det oplagt at kigge efter andre muligheder, siger Thomas Mikkelsen til sin nu tidligere klubs hjemmeside.

- Jeg håber ikke, at det er et farvel, men snarere et på gensyn til OB, for det er en klub, jeg er rigtig glad for, og som kun ønsker alt det bedste for, siger Thomas Mikkelsen.

Skarp konkurrence

OB's sportsdirektør begrunder salget af den rutinerede målmand med den hårde konkurrence på posten i OB-truppen.

- Vi er stærkt besat på målmandsposten med både Sten Grytebust, Sayouba Mandé og Oliver Christensen. Thomas var af samme årsag udlejet til Lyngby i efteråret, og de har været så glade for hinanden, at de har ønsket at fortsætte samarbejdet.

- I OB er konkurrencen meget skarp, og selvom der også er kamp om pladsen i Lyngby, så ser jeg matchet mellem Thomas og Lyngby som værende rigtig godt. Vi ønsker Thomas al mulig held og lykke fremover, siger OB’s sportsdirektør, Jesper Hansen.

Thomas Mikkelsen nåede halvandet år i OB. Tidligere har han spillet for B 1909, FC Fyn, Næsby, Fredericia og FC Vestsjælland.

