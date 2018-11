OB scorer tre point i e-Superligaen

E-sport er computer- eller konsolspil, som man kan konkurrere i. For at et spil kan bruges i e-sport, skal man for eksempel kunne lave kampe, hvor man selv kan indstille rammerne for spillet.



På nuværende tidspunkt er det spil som DOTA, Counterstrike, Overwatch og FIFA, der kan dystes i i e-sport.



Der findes konkurrencer over hele verden, men mest kendt er nok Counterstrike og de to danske hold, som er i verdensklasse; Astralis og True North.

E-sport kommer formentlig på programmet til OL i 2022.

Du kan endda oddse på e-sport på Danske Spil, hvor OB står som favoritten til at vinde aftenens kamp.