OB sender fodboldtøj til fattige børn i Ghana

Siden 2012 har Tommy Møller Nielsen i samarbejde med blandt andre OB arbejdet på et projekt, der sender masser af fodboldtøj til de fattige gadebørn i Ghanas hovedstad, Accra.

- Det er så rørende at stå med en fireårig lille gadedreng fra Ghana, give ham en slidt og gammel fodboldtrøje, der er tre numre for stor, og så se den enorme glæde, han får i øjnene. Det giver så meget glæde inde i én. Den følelse, man får, det er helt vildt, siger Tommy Møller Nielsen til OB’s hjemmeside om det velgørenhedsprojekt, som han gennem de seneste år har kørt i samarbejde med OB samt flere tætte venner fra både Danmark og Ghana.

Tommy Møller Nielsen, der er søn af OB-legenden Richard Møller Nielsen, startede i 2012 sammen med sin far et velgørenhedsprojekt rettet mod de fattige gadebørn i Ghana, der ligger i det vestlige Afrika.

Det var virkelig rørende at opleve. De små børn var glade, og de sang. Det var så voldsom en oplevelse, at tårerne begyndte at trille ned af min kind, da vi satte os ud i bilen og kørte væk fra skolerne, Mads Bartram

Projektet, som OB i flere gange omgange har været en tæt del af, har siden 2012 sørget for en masse fodboldtøj og -udstyr til de fattige gadebørn i Ghanas hovedstad, Accra.

I 2015, da OB skiftede trøjesponsor fra Puma til Hummel, bidrog Odense Boldklub med to store containere af fodboldtøj til Tommy Møller Nielsens Ghana-projekt.

- Projektet går ud på, at vi gennem de seneste år har indsamlet en masse fodboldtøj og tilhørende udstyr rundt i Danmark. I denne forbindelse har OB været en enorm hjælp og helt fantastiske, idet de i to omgange har fyldt to store containere med brugt fodboldtøj og -udstyr. Gennem den seneste tid har vi sendt i alt fire store containere med fodboldtøj til Ghana, hvoraf OB altså har hjulpet med hele to af dem, fortæller Tommy Møller Nielsen.

- Virkelig rørende at opleve

Han var i december nede og besøge gadebørnene, fodboldklubberne og skolerne i Accra sammen med sin ven og nuværende projektkompagnon, Mads Bartram, der spillede hele sin ungdom i OB, før han røg til Hamburger SV.

Mads Bartram, der i dag er professionel fodboldagent, har gennem de seneste år hjulpet Tommy Møller Nielsen med at indsamle tøj rundt om i Danmark.

Både Tommy Møller Nielsen og Mads Bartram er berørte over, hvor stor en oplevelse det er at et velgørenhedsprojekt som dette, og hvor rørende det var at være nede og besøge børnene.

- Det var en sindssyg oplevelse at være dernede. Nu har vi gennem nogle år samlet tøj sammen til de skoler og fodboldklubber i Ghana, hvor det er gadebørnene, der bliver trukket ind. Det var virkelig rørende at opleve. De små børn var glade, og de sang. Det var så voldsom en oplevelse, at tårerne begyndte at trille ned af min kind, da vi satte os ud i bilen og kørte væk fra skolerne, fortæller Mads Bartram.

Gør en kæmpe forskel

Både Tommy Møller Nielsen og Mads Bartram håber og ønsker, at projektet skal fortsætte fremover.

Begge understreger, hvor stor en forskel det gør for børnene i Accra ’bare’ at få noget aflagt fodboldtøj. De går ikke op i, hvilket tøjmærke der er tale om. Her handler det om overhovedet at have tøj.

Hvis man har midlerne til at hjælpe til, så bør man gøre det, mener Tommy Møller Nielsen.

- Som vi siger i Ghana: Vi har ikke så meget, men vi er altid i godt humør alligevel. Det tøj, vi har sendt derned i samarbejde med blandt andet OB, har gjort en kæmpe forskel. OB har været helt sensationelle til at hjælpe. Hvis man har mulighederne for at kunne hjælpe til, så mener jeg, at man bør gøre det, siger Tommy Møller Nielsen.

