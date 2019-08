OB sender forsvarsspiller tilbage til Horsens

Efter godt et år i de blåhvide striber skifter Alexander Ludwig nu tilbage til AC Horsens' gule farve. Det har OB onsdag offentliggjort på deres hjemmeside.

Midterforsvaren kom til OB fra AC Horsens 1. juli 2018 og spillede sidste sæson i alt 27 kampe for klubben fordelt over grundspillet, slutspillet og pokalturneringen. Han får pæne ord med på vejen af OB's sportsdirektør, Jesper Hansen.

- Alexander Ludwig har været en rigtig god mand for OB. Han har været en kulturbærer gennem sin tid i klubben, og han har altid udvist megen professionalisme. Han er en vellidt person i klubben og er gået godt i spænd med resten af spillerne, siden han kom til sidste år, siger han til ob.dk

Læs også Skade giver plads til ung håndboldspiller

I år har han dog kun været på banen to gange. Et indhop mod Esbjerg FB og en startplads mod FCK. Der er kommet andre spillere foran ham i køen til spilletid, fortæller sportsdirektøren til ob.dk

- Nu har han så fået en chance for at søge nye udfordringer, og vi vil ikke stå i vejen for hans ønske, da han har været en loyal mand for klubben i den tid, han har været her. Vi er glade for at kunne hjælpe Alexander videre og ønsker ham held og lykke i den næste del af karrieren, siger han.

Efter OB's sejr mod Randers i fredags, fortalte Alexander Ludwig til Ritzau, at han overvejede sin situation i OB, og nu er der altså kommet handling bag ordene.

Læs også Bænket forsvarer overvejer sin situation i OB

Den 26-årige forsvarsspiller har dog været glad for sit år i Odense Boldklub, fortæller han til ob.dk.

- Jeg vil altid se tilbage på tiden i OB som noget positivt, men det her er den rigtige løsning for mig lige nu. Det var en fornøjelse, så længe det varede, og jeg vil gerne sige tak til fansene for den opbakning, jeg altid har fået. Det har kunnet mærkes, og det sætter jeg meget pris på. Nu glæder mig til at komme videre med et nyt kapitel.

Spilleren skifter med øjeblikkelig virkning.