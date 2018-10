OB skal spille professionelt computerspil

At e-sport er i vækst hersker der ingen tvivl om. Og hos superligaklubberne ønsker man ikke at blive koblet af den vogn.

Derfor har Divisionsforeningen, som repræsenterer klubberne i Danmark, sammen med Discovery Networks Danmark og Dreamhack oprettet en Fifa-liga, hvor alle klubberne i Superligaen med undtagelse af FC Nordsjælland er med.

Til gengæld er sidste sæsons nedrykkere fra FC Helsingør, Silkeborg IF og Lyngby Boldklub med. Det blev tirsdag afsløret på et pressemøde i Carlsberg Byen, hvor flere af spillerne fra de danske klubbers Fifa-hold var til stede.

Turneringen bliver en del af EA Global Series, og alle holdene skal bestå af to til fem spillere, hvoraf mindst to skal være professionelle.

Der skal bruges to spillere fra hvert hold til hver runde, hvor hvert hold spiller både ude og hjemme.

Klubber som OB, FC København og AGF har allerede taget e-sport ind under klubparaplyen, og hvis nogle tror, at man i den nye Fifa e-turnering kommer til at opleve Dame N'Doye og Hany Mukhtar med controllere i hånden, bliver man skuffet.

Holdene består af dygtige e-sportsudøvere, så det bliver Fifa-kampe på et højt niveau, og Discovery Networks kommer til at dække turneringen både på tv og som streaming.

Formatet i den nye e-Superliga er, at alle 16 klubber er med i et grundspil, hvorfra de otte bedste klubber går videre

De otte hold i slutspillet kommer så til at kæmpe om de øverste placeringer og den samlede præmiepulje på 365.000 kroner.

Turneringen starter 5. november og afvikles over de følgende syv uger.