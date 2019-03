OB slår AGF og sikrer plads i mesterskabsspillet

OB sikrede sig mandag aften en plads i top-6 og dermed mesterskabsspillet, efter holdet i Superligaens 25. spillerunde vandt 2-1 mod AGF i Aarhus.

Med sejren er OB placeret som nummer tre med 39 point, og holdet kan ikke længere blive hentet af holdene uden for top-6.

AGF ligger stadig på niendepladsen med 31 point, men har stadig en teoretisk chance for at nå top-6 i sidste spillerunde.

Tæt affære i Aarhus

Opgøret var tæt, men i det 79. minut faldt sejrsmålet, da OB's midtbanespiller Troels Kløve med et hovedstød afgjorde kampen til OB's fordel.

Kampen bød fra start på chancer til begge hold. Efter tre minutter brændte OB's venstre wingback Jacob Barrett Laursen fra en position i feltet.

Tre minutter senere skød AGF's kantspiller Kasper Lunding lige på OB's målmand Sten Grytebust, efter Lunding havde trukket bolden ind i feltet.

Herefter blev det mere afventende fra begge hold, og holdene gik til pause uden scoringer.

Masser af chancer i anden halvleg

Anden halvleg begyndte hektisk.

Først brændte OB's angriber Bashkim Kadrii en friløber, og efter 48 minutter sparkede Kasper Lunding hjemmeholdet i front.

Kantspilleren blev spillet fri i feltet, og han sparkede roligt bolden uden om Grytebust.

Forløsende scoring ti minutter før tid

Efter en time burde AGF's angriber Patrick Mortensen have fordoblet føringen, men hans forsøg på at løfte bolden over Grytebust gik over mål.

OB pressede efterfølgende på, og det gav pote, da Bashkim Kadrii i det 68. minut var først over en løs bold i feltet og udlignede til 1-1.

I det 79. minut afgjorde Troels Kløve kampen med sit hovedstød til 2-1.