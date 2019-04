Historisk: OB straffes med bøde for homofobiske tilråb

Fodboldens Disciplinærinstans giver bøder til OB og Brøndby, efter at klubbernes fans har råbt homofobiske skældsord.

Samtidigt indskærper instansen overfor klubberne, at der er nultolerance overfor homofobi og andre former for diskrimination.

Det skriver DBU på sin hjemmeside.

Læs også Efter OB-kamp: Superligaen vil homofobi til livs med banner

OB har fået en bøde på 25.000 kroner for episoden, der fandt sted under kampen mod FC København i sidste weekend.

Bøderne til OB og Brøndby er historiske, da der aldrig tidligere er givet sanktioner til Superligaklubber for homofobiske tilråb eller handlinger.

I kendelsen skriver Fodboldens Disciplinærinstans blandt andet, at man under kampen flere gange kunne høre fans placeret på OB’s fanafsnit synge: ”Viktor Fischer er homo, Viktor Fischer er homo”.

Tilråbene startede før FC Københavns scoring til 1-0 og eskalerede efterfølgende.

OB har også netop modtaget dommen og fortæller til TV 2/Fyn, at de vil komme med en udtalelse senere på dagen.

Dommerteamet hørte ingenting

Kampens dommer Jakob Kehlet er også blevet bedt om at redegøre for, hvorvidt han eller dommerteamet under kampen overhørte tilråbene.

Læs også Ville have standset kampen: Kampdommer hørte ikke homofobiske tilråb i Odense

I kendelsen forklarer Jakob Kehlet, at dommerteamet først blev opmærksomme på tilråbene Viktor Fischer, da de blev forbeholdt medieomtalen dagen efter kampen.

Dommeren har tidligere fortalt, at hvis de havde hørt undervejs, havde de afbrudt kampen.

OB har ifølge kendelsen erkendt, at op mod 30 personer deltog i smædesangene mod Viktor Fischer.

Fodboldens Disciplinærinstans skriver videre i kendelsen, at sanktionerne vil blive skærpet, hvis det sker igen.