OB taber efter hård kamp til Randers

Den tidligere OB-spiller André Rømer blev helten for Randers søndag eftermiddag, da OB tabte 1-0 til Randers.

Høj intensitet og mange hårde dueller midt på banen. Sådan kan kampen søndag eftermiddag mellem OB og Randers FC kort beskrives.

OB endte med at kunne tage hjem fra Randers med et nederlag, mens Randers FC fik sæsonens første sejr.

Fynboerne var ellers dominerende gennem store dele af kampen, men et velorganiseret kronjysk forsvar gjorde det svært.

Kun lige begyndt

Randers FC kom bedst i gang, og kampen var nærmest ikke begyndt før hjemmepublikum fik noget at juble over.

Randers-backen Kevin Conboy sendte et frispark ind i feltet, hvor den tidligere OB-spiller André Rømer ugeneret kunne heade bolden i mål til 1-0 uden chance for OB-målmand Sten Grytebust.

Det hurtige mål efter blot 39 sekunders spil betød, at jyderne overlod initiativet til fynboerne, hvilket medførte, at OB satte sig på kampen og var dominerende i resten af halvlegen.

Men flere gange i løbet af kampen havde OB svært ved at bryde igennem den kompakte Randers-defensi. Efter en halv time lykkedes det dog for OB-angriber Mathias Jørgensen at komme til en afslutning, men bolden sneg sig akkurat forbi stolpen.

Anden halvleg startede som første, og Randers var meget tæt på at gentage senariet fra første halvleg, da jydernes nytilkomne angriber Benjamin Stokke headede bolden på stolpen.

Fynboerne tæt på flere gange

OB sad fortsat på meget af spillet, og efter lidt over en times spil var det igen ved at være tæt på at gå fynboernes vej. Indskiftede Nicklas Helenius kom først på et indlæg, men angriberens hovedstød gik snert forbi stolpen.

Selvom OB fortsatte med at presse på, kom de aldrig helt tæt på.

André Rømers tidlige mål blev kampens eneste, og OB har således fortsat sæsonens første sejr til gode. Og den har de måske mulighed for at tage, når de næste gang skal møde FC København.