OB taber udebanekamp mod uskarpe AaB

OB har fredag aften tabt superligakampen mod AaB på Aalborg Stadion med 1-0.

Anfører Lucas Andersen scorede kampens ene mål på straffespark og sikrede dermed tre point til nordjyderne, der med sejren hopper op på sjettepladsen med 19 point.

OB ligger lige over AaB med et enkelt point mere på kontoen.

Gæsternes spil bar præg af flere markante boldtab, hvilket kastede en del AaB-chancer af sig. Til gengæld var det på Aalborg Portland Park et særdeles uskarpt hjemmehold, som forvaltede dem.

Fynboerne skiftede undervejs fra en trebackkæde til en forsvarskæde med fire spillere. Det gav mere balance i kampen, hvor AaB langsomt mistede overtaget.

AaB’s dominans startede allerede i tredje minut. Her spillede angriber Mikkel Kaufmann og midtbanespiller Frederik Børsting sammen, hvilket resulterede i en friløber.

Men Kaufmann brændte den store chance.

Efter knap et kvarter spillede back Jakob Ahlmann sig til en stor mulighed for hjemmeholdet. Men Jeppe Tverskov fældede modstanderen i feltet, hvilket gav et straffespark.

Det satte Lucas Andersen hårdt og yderligt, hvilket gjorde Oliver Christensen sagesløs, selv om målmanden valgte den rette side.

Frem mod pausen fortsatte AaB med at presse på. I mellemtiden kom OB til første skud på mål efter en halv times spil. Men det blev ved 1-0 i første halvleg.

På den anden side af pausen kom hjemmeholdet til færre chancer. En af dem var til Frederik Børsting, der efter en time rundede Oliver Christensen i mål. Men trækket blev for langt, og muligheden løb ud i sandet.

Efter knap 70 minutters spil kom OB så til holdets hidtil største chance.

Angriberen Sander Svendsen modtog en tværaflevering ved det lille felt. Men i AaB-målet stod Jacob Rinne i vejen for nordmanden.

Dermed blev det til AaB’s sjette sejr gennem 13 kampe i Superligaen i denne sæson.