OB tager pligtsejr over danmarksseriehold

OB var tirsdag eftermiddag på besøg på Nordfyn hos danmarksserieklubben Otterup i tredje runde af pokalturneringen.

Her ventede en stor kamp for Otterup, der forsøgte på bedste vis at skabe et godt resultat for de over 2.000 fremmødte tilskuere - det største antal nogensinde i Otterups 103 års lange historie.

Det undertippede hold spillede en brav kamp, da de kun led et nederlag på 0-2 til OB.

OB løb konstant offside

Odenseanerne startede kampen med at lægge et højt pres på Otterup, som havde placeret alle mand på egen banehalvdel. Trods en parkeret bus fra Otterup kom OB foran allerede efter fire minutter på mål af Mathias Greve.

Herefter fortsatte OB det høje pres, men Otterup formåede at holde stand og kom da også frem til nogle chancer, men det var stolpe ud for danmarksserieholdet.

Otterup var også heldige, at OB havde valgt at sætte Sander Svendsen på banen. Udover at han lagde op til kampens ene mål, løb nordmanden offside på stort set alle de muligheder, der bød sig for OB’s angriber i første halvleg.

Otterup forsøgte

I anden halvleg kom Otterup på banen med ny energi og forsøgte at presse OB. Det resulterede i, at Otterup kom frem til et saksesparkforsøg, men bolden røg forbi.

Herefter var kampen meget lige, indtil OB’s Sander Svendsen formåede at holde sig onside og score et langskudsmål i det 77. minut.

Det sidste kvarter af kampen spillede OB sikkert, uden Otterup havde noget at svare igen med.

Hvem OB skal møde næste gang i pokalturneringen, skal der trækkes lod om.