OB-talent prøvetræner i storklub

Tidligere på måneden solgte OB stortalentet Mathias Jørgensen til New York Red Bulls for et tocifret millionbeløb. Nu kan endnu et fynsk stortalent være på vej til at forlade de trygge, fynske rammer.

OB’s 16-årige forsvarstalent Gustav Grubbe, der i efteråret skrev under på en treårig kontrakt med klubben,er i denne uge på besøg i den spanske storklub Valencia.

Det bekræfter OB’s sportsdirektør Jesper Hansen overfor OB-podcasten Stemmer fra Ådalen.

Gustav Grubbe har spillet i OB-trøjen, siden han var fem år, og som 15-årig kunne han i september skrive under på sin første kontrakt med klubben.

Det gjorde han samtidig med holdkammeraten Valdemar Ibsen, og OB's talentchef, Tonny Hermansen, var i den forbindelse stor optimist i forhold til begge de to unge teenageres fremtid på Fyns bedste fodboldhold.

- Hvis de her knejter kan fortsætte deres udvikling, er vores håb og drøm, at de kan gå ind og bidrage med noget. Der skulle gerne være perspektiv i det, så de inden for et år eller to kan være en vigtig aktie på førsteholdet, sagde Tonny Hermansen dengang til TV 2/Fyn.

Uofficiel debut i januar

Gustav Grubbe spiller primært højre back, men kan også bruges centralt i forsvaret. Den unge OB-spiller var i sidste måned med førsteholdstruppen på træningslejr i Belek i Tyrkiet.

Her blev det til uofficiel debut på førsteholdet for den unge spiller, der fik spilletid i to kampe undervejs.

- Det var en megafed oplevelse at spille for førsteholdet. Jeg fik ikke så lang tid på banen, og jeg havde bare fokus på, at give den 100 procent i alle aktioner, jeg kom i. Tempoet var vildt højt, så selvom jeg kun spillede 15 minutter, så var det næsten ligesom at spille en hel kamp på mit eget niveau – det var fandeme hårdt, sagde Gustav Grubbe om førsteholdsdebuten til klubbens hjemmeside, ob.dk.

