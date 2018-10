OB til sine fans: - Du må gerne råbe ad dommeren

Superligaklubben OB opfordrede indtil tirsdag på sin hjemmeside deres fans til at råbe ad dommeren. I teksten skrev OB blandt andet: "På Nature Energy Park må du gerne råbe af dommeren, modstanderen og deres fans".

Efter en henvendelse fra TV 2/Fyn blev teksten fjernet fra hjemmesiden, men det er uvist, hvor længe teksten har stået på ob.dk.

Historien kommer i forlængelse af Bemærks fortælling om 20-årige Simon Duerlund Rasmussen fra Nørre Søby, der er fodbolddommer og lægger øre til tilråb som "idiot" og andre skældsord, når han går på banen. Og Simon Duerlund Rasmussen er langt fra den eneste.

Faktisk har 39 procent af deltagerne til fodboldkampe oplevet, at der er blevet råbt grimme ord til dommeren. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Boldspil-Union (DBU).

Selvom problemet langt fra er nyt, mener 20 procent, at problemet er blevet værre i løbet af de seneste par år.

Læs også - Vi bliver kaldt 'idioter' og 'snotunger'

OB beklager

Pressechef for OB, Morten Wamsler, undskylder, at OB har opfordret til tilråb mod dommeren. Og derfor er teksten nu blevet slettet fra OB's hjemmeside.

- Når der tidligere har stået på OB’s hjemmeside, at det er okay at råbe ad dommeren, når man er gæst på Nature Energy Park, så står det slet ikke i tråd med klubbens værdier. Det skal jeg beklage, og jeg har bedt om, at teksten bliver fjernet omgående, siger Morten Wamsler til TV 2/Fyn.

Det var denne tekst, som OB havde stående som velkomst til fans på Nature Energy Park. Teksten blev slettet tirsdag eftermiddag.

Formanden for Fyns Fodbolddommer Klub, Mathias Bjørnø, er enig i, at teksten "På Nature Energy Park må du gerne råbe af dommeren, modstanderen og deres fans" ikke hører hjemme på OB's hjemmeside.

- Jeg synes, det er meget problematisk, at en klub direkte opfordrer til tilråb. Det tager vi i dommerklubben stor afstand fra, siger Mathias Bjørnø.

I dommerklubben er de særligt ærgerlige over, at det er en superligaklub, som står bag teksten. For dét, som sker på topniveau, smitter også af på amatørniveau.

Det smitter af i klubberne

- Alt, hvad der sker på højeste niveau i fodbold, smitter af på lavere niveau. Hvad enten det drejer sig om at bære gule strømper som Ronaldo eller om at slå ud med armen og skælde dommeren ud. Klubber fra de højeste niveauer er rollemodeller, og det skal man som klub være meget bevidst om, siger Mathias Bjørnø.

Netop den hårde tone på banen har fået DBU til at sætte fokus på god opførsel til fodboldkampene med kampagnen ”Husk respekten – både på og uden for banen”.

Kampagnen kørte første gang i 2016 og blev gentaget i år i uge 39 og 40. Og den kampagne har OB's børne- og ungdomshold også været en del af.

- Fair Play er en meget vigtig del af vores klub, og det må ingen nogensinde være i tvivl om. Det gælder både for vores Superligahold og for alle de øvrige hold i OB. Vi bakker på alle tænkelige måder op om de kampagner, der skal medvirke til Fair Play og til respekt for dommere, modstandere, med- og mod-fans, og vores børne- og ungdomshold har fuldt ud taget del i de seneste ugers Respekt-kampagne, siger Morten Wamsler.

Plads til følelser - ikke tilråb

Mathias Bjørnø har forståelse for, at fodbold er lig med store følelser. Men derfor skal klubber ikke opfordre fans til dårlig opførsel.

- Man kan forestille sig, at teksten har været en måde at skabe yderligere stemning blandt fans på. Men når man direkte opfordrer til tilråb, kan jeg forestille mig, at der er fans, som har taget den dårlige opførsel til sig. Og det er et problem. Derfor kan jeg kun glæde mig over, at de har fjernet det, siger Mathias Bjørnø.

Morten Wamsler ved ikke, hvordan teksten er endt på OB's hjemmeside.

- Jeg kan ikke svare på, hvordan den tekst er landet på vores hjemmeside. Jeg kan kun sige, at det er beklageligt, og at jeg har en opgave i forhold til at sikre, at alle i vores organisation kender og respekterer den fairplay-ånd, der hører hjemme i enhver professionel sportslig sammenhæng.