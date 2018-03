OB-træner bruger ikke energi på talkunst før AGF-kamp

Inden de to sidste spillerunder i Superligaens grundspil er OB i fare for at glippe målet om at ende i top-6.

OB røg søndag ud af det gode selskab i top-6, da det endte med et 1-2-nederlag ude til Brøndby i Superligaen. Med to runder tilbage i grundspillet er OB placeret på syvendepladsen, men fodboldholdet er kun et enkelt point fra AaB på sjettepladsen. Derfor er fredagens hjemmekamp mod AGF ekstra vigtig for OB, som helst skal bruge en sejr, da der er flere hold, der ånder fynboerne i nakken. Læs også OB kalder på hjælp: Fans marcherer til kamp mod AGF OB-træner Kent Nielsen forsøger at abstrahere fra sæsonmålsætningen om at ende i top-6 og dermed komme med i mesterskabsspillet. - Fodboldspillere og fodboldhold står sig altid bedst ved at bruge mest energi på de ting, man selv er herre over. - Og den talkunst, som hele omverdenen bruger en masse energi på og alle de her hvad-nu-hvis-spørgsmål, den er der mange spændende pointer i, men det er ikke noget, der øger vores sandsynlighed for at lykkes. - Vi skal bruge energien på at skabe et godt resultat mod AGF, og det er det, som forberedelserne går på, siger Kent Nielsen til klubbens hjemmeside. Nu skal det være OB-profilen Troels Kløve forventer, at holdet er spilstyrende mod AGF og snupper en hjemmesejr. Læs også OB-træner er mere ærgerlig end skuffet efter 1-2 i Brøndby - Den er rigtig vigtig i forhold til vores ambition om at ramme top-6. I forhold til det forventer jeg, at vi skal bruge tre point mod AGF, så det er den altoverskyggende opgave for os, siger Kløve. - Jeg synes ikke, man kan mærke, om man er på den ene eller anden side af stregen til mesterskabsspillet lige nu. Det har været tæt lige siden forårets begyndelse - og faktisk også inden da. - Vi har hele tiden vidst, at det ville blive afgjort i sidste spillerunde, og det forventer jeg stadigvæk, at det gør. - Vi har fokus på den næste kamp, der venter, og så må vi efter 26 runder se, om pointhøsten er god nok, siger han. OB må undvære João Pereira, som er rejst hjem til Portugal af private årsager, mens Jens Jakob Thomasen og Mikkel Desler stadig er ude med skader. Kampen mellem OB og AGF spilles fredag klokken 19.