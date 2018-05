OB-træner: Det har været en skuffende sæson

OB's sæson er slut efter et 2-3-nederlag til AGF, og træner Kent Nielsen er skuffet over fynboernes sæson.

OB tabte søndag aften 2-3 til AGF hjemme i Odense. Med et samlet nederlag på 4-6 er fynboerne ude af Superligaens Europa League-playoff.

OB meldte inden sæsonen ud, at man havde ambitioner om at komme i top-6. OB-træner Kent Nielsen lægger heller ikke skjul på, at holdet ikke har gjort det godt nok.

- Det har været en stor skuffelse.

- Resultatmæssigt har OB ikke haft en godkendt sæson, men når man ser på det spillemæssige, kan holdet være godt tilfreds.

Det er anden sæson i træk, at OB går glip af top-6, selv om det har været ambitionen. OB har derfor en del at arbejde med hen mod den kommende sæson.

- Vi skal være stærkere på den defensive del af banen, siger cheftræneren.

Læs også OB sendt på ferie: Tabte skæbnekamp hjemme mod AGF

På den anden side ser Kent Nielsen dog også positive tendenser på holdet.

- Vi ved, at nogle modstandere frygter dele af vores spil, og det skal vi arbejde videre med.

OB's målmand Sten Grytebust mener, at holdet har flere spændende spillere med et stort potentiale.

- Det er klart, at OB lige nu har en del unge spillere, som har fremtiden foran sig.

Grytebust har kun et år tilbage af sin kontrakt, og der har også været flere spekulationer om et skifte til sommer. Som det ser ud nu, er der dog ingen planer om et skifte.

- Jeg har kontrakt med OB et år endnu.

- Min sæson har været god, og jeg har leveret en stærk indsats, men jeg kan endnu ikke sige, om det var min sidste kamp for OB.

Efter det samlede nederlag til AGF er sæsonen nu slut for fynboerne. Drømmen lever stadig for AGF, der skal op imod Sønderjyske i næste runde.