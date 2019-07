OB-træner frygter ikke ny sæsonstarts-katastrofe

I sidste sæson hentede OB blot sølle to point i de første seks runder af Superligaen. Søndag lagde fynboerne sæsonen ud med at tabe 2-3 til de forsvarende mestre fra FC København.

Selv om det ikke blev til point på kontoen i første forsøg, frygter OB-træner Jakob Michelsen ikke en gentagelse.

Han påpeger, at der er stor forskel på opstarten til sæsonen i år i forhold til sidste år.

- Forskellen fra sidste år er, at nu har jeg arbejdet med truppen i et års tid, hvorimod vi startede fra bunden sidste sæson, siger Michelsen.

OB-forsvarsspilleren Jeppe Tverskov er heller ikke bange for at komme til at lægge ud med en slatten pointhøst.

- Sidste år havde vi det svært, fordi vi lige havde fået en ny træner, der skulle implementere et par nye ting, siger Tverskov.

- Alle 11 fra startopstillingen mod FCK spillede her også sidste år, så vores roller er mere afklaret nu, end de var i starten af sidste sæson.

God præstation

OB var foran 2-0, men endte alligevel som sorteper mod mesterholdet, og det ærgrer træner Michelsen sig over.

- Vi leverede en god præstation mod et godt FCK-hold, men der går nok længe, før vi får en større chance for at slå dem, nu hvor vi var foran 2-0 og kontrollerede spillet.

OB-træneren er glad for sine spilleres præstationer, men indrømmer, at det kan blive endnu bedre.

- Truppen er i så god en forfatning, som den skal være lige nu, men det er klart, at der er plads til forbedringer.

Næste opgave for OB er endnu en hjemmekamp, hvor oprykkerne fra Lyngby kommer på besøg.