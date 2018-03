OB-træner kalder top-6 for usandsynligt efter nederlag

Kent Nielsen var en slagen mand, da OB-træneren evaluerede spil og perspektiv i 0-1-nederlaget til AGF.

OB tabte fredag aften 0-1 på hjemmebane til AGF i Alka Superligaen.

Dermed led håbet om at komme med i top-6 et stort knæk for fynboerne.

Det erkender OB-træner Kent Nielsen.

- Der skal den store lommeregner i gang for at regne ud, om OB havner med i toppen.

- Det eneste, holdet kan gøre, er at følge med i de andre kampe og krydse fingre. Det er dog usandsynligt at ende i top-6, siger Kent Nielsen.

Nederlaget betyder, at OB er på syvendepladsen med 31 point, men holdet har spillet en kamp mere end både AaB og Hobro IK, da begge hold mangler at spille i denne runde.

Selv om fynboernes muligheder er små, så nægter Kent Nielsen dog at give op.

- Så længe, der er en lille chance, kommer OB til at kæmpe for det, siger træneren.

Uskøn kamp

Nederlaget mod AGF bød på mange stop i spillet, hvor frispark og indkast trak tiden ud, og det prægede spillet, mener Kent Nielsen.

- Det var en uskøn kamp, hvor der ikke var meget rytme. Det lod spillerne sig irritere af. Det var holdets manglende kvalitet, der var skyld i kampens resultat, siger træneren.

Kent Nielsen erkender, at AGF dominerede i nærkampene og havde kontrol i det meste af opgøret.

- Holdet præsterede især dårligt i første halvleg. Spillerne blev kørt over af AGF's fysik. Efter pausen var spillerne ihærdige, men der var en mangel på kvalitet.

- Det var vores dårligste kamp i foråret, men selv om spillerne ikke var gode, var det muligt at få mindst et point, siger Kent Nielsen.

OB møder næste gang Randers FC på udebane i sidste runde i grundspillet.