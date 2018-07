OB-træner om ny profil: - Vi har fået en hårdtarbejdende leder

OB skrev onsdag kontrakt med midtbanespilleren Janus Drachmann, der er hentet hos FC Midtjylland. Han er hentet ind til toppen af hierarkiet, fortæller træner Jakob Michelsen.

Normalt hører man oftest OB-anfører Kenneth Emil Petersens klare røst, når OB-spillerne er på grønsværen.

Men en ny, beslutsom og høj stemme gjaldede flere gange over Ådalen, da OB-truppen onsdag formiddag trænede frem mod weekendens kamp.

OB har skrevet en fireårig kontrakt med midtbanespilleren Janus Drachmann, der kommer til fra de danske mestre fra FC Midtjylland. Drachmann er lidt af en ønskesigning, forklarer OB-træner Jakob Michelsen.

Han skal være lederen. Den hårdtarbejdende, men også dirigerende type, der selv går forrest Jakob Michelsen

- Vi har først og fremmest fået en hårdtarbejdende leder ind. En person, der udover selv at være en rigtig dygtig fodboldspiller, er rigtig god til at gøre andre bedre. Det er noget, vi har ledt efter, og han har stået øverst på ønskesedlen i lang tid. Og nu kunne det endelig lade sig gøre, siger Jakob Michelsen.

Lang kontrakt

Selv om Drachmann tidligere i år rundede 30 år, har han i OB fået en fireårig kontrakt. Det er træneren ikke utryg ved – tværtimod.

- Det har han fået, fordi han er en leder, og fordi han er i sin bedste alder nu her. Janus har en ung krop, hvis man kigger på ham som spiller. Og så er han vanvittig klog. Han er én, vi rigtig gerne vil bygge vores fodboldhold op omkring, og det er én, vi ser frem til at have i Ådalen i mange år, siger Jakob Michelsen.

OB-træneren har et særdeles godt kendskab til sin nye spiller, som han også havde i truppen, da han var træner i Sønderjyske. Jakob Michelsen forklarer, at Janus Drachmann skal have en helt klar lederrolle i OB.

- Han skal være samlingspunktet på midten. Han skal være lederen. Den hårdtarbejdende, men også dirigerende type, der selv går forrest. Janus er fin på bolden, men han kender også sine egne begrænsninger, siger cheftræneren.

Janus Drachmann kan få sin første kamp som OB-spiller, når hans nye klub på søndag hjemme tager imod Sønderjyske, hvor altså både Jakob Michelsen og Janus Drachmann har en fortid.

