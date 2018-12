OB-træner tilfreds med efteråret trods nederlag til AaB

Fredag aften tabte OB på hjemmebane for første gang siden august i Superligaen, da AaB vandt 2-1 i Odense.

Efter kampen var OB-træner Jakob Michelsen ærgerlig over nederlaget, men han indrømmede også, at han er tilfreds med pointhøsten med den dårlige sæsonstart in mente.

- Vi er nødt til at se på, hvordan vi startede sæsonen.

- Havde du spurgt efter femte runde, hvor vi kun havde fået ét point, om vi ville være tilfredse med 27 point til jul og være videre til kvartfinalen i pokalturneringen, så havde vi selvfølgelig taget imod det, siger OB-træneren.

Trods glæden over det store comeback, som fynboerne har leveret i specielt sidste halvdel af efterårssæsonen, så havde Jakob Michelsen gerne set en hjemmesejr mod AaB, som ville have sikret fynboerne en plads i top-6 vinteren over.

- Mod AaB kunne vi have taget et kæmpestort skridt i jagten på top-6 med en sejr, og vi var også foran i pausen. I stedet tabte vi, og nu bliver kampen om top-6 meget tæt sammen med mange andre klubber, siger Jakob Michelsen.

OB-anfører Janus Drachmann havde svært ved at skjule skuffelsen over nederlaget fredag aften.

- Om et par dage vil jeg sige, at jeg er tilfreds med efterårssæsonen, men jeg er selvfølgelig træt af nederlaget, og det havde været rart med minimum et point mod AaB.

- Der var dog nok ikke mange, der havde regnet med, at vi ville have 27 point ved vinterpausen efter den dårlige start på sæsonen, så det er selvfølgelig positivt, siger anføreren.

Før resten af rundens kampe ligger OB på femtepladsen, men kan nå at blive overhalet af flere hold, inden Superligaen holder vinterpause.

