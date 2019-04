OB-træner troede ikke på point efter 2-0-scoring

OB-træner Jakob Michelsen havde afskrevet håbet om at få point ud af fredagens superligakamp i Odense mod FC Nordsjælland, da gæsterne scorede til 2-0 i det 87. minut.

Det siger Michelsen efter opgøret, som qua to sene OB-mål endte med 2-2 og en pointdeling.

- Da de scorede til 2-0, troede vi alle sammen, at det var slut, siger Jakob Michelsen, der selv havde en finger med i comebacket.

Angriberen Rasmus Festersen, som ikke har spillet superligafodbold siden 14. september 2018, blev lidt af en helt for OB, da han kun et halvandet minut efter sin indskiftning fik sat gang i comebacket med scoringen til 1-2.

- Vi lavede en sidste satsning ved at skifte Rasmus Festersen ind, og da han først fik scoret til 1-2, så troede vi på det, siger Michelsen.

Derefter fik Bashkim Kadrii sikret det ene point til OB i allersidste minut, da han sikkert sendte et straffespark i mål.

- Det var en rigtig vigtig udligning i forhold til afstanden til Nordsjælland.

- Vi glæder os over det ene point, selv om vi selvfølgelig gerne ville have haft tre, siger Michelsen.

Straffesparkshelten Bashkim Kadrii er glad for, at det lykkedes at forblive fem point foran FC Nordsjælland i tabellen.

- Vi holder FC Nordsjælland på afstand, så det betyder vanvittigt meget, at det blev til ét point i stedet for nul.

- Hvis vi vinder over Esbjerg på tirsdag, så ser det godt ud i bronzekampen, siger Kadrii.

Hvis det skulle ende med bronze til OB, så vil det sene point ifølge Kadrii ikke isoleret set have haft den store betydning.

- Man vinder medaljer ved at præstere over en hel sæson - ikke ved at hente en sen uafgjort mod Nordsjælland, siger han.

Endnu et bronzeopgør venter OB, når holdet tirsdag gæster Esbjerg, der ligger nummer tre med et point ned til fynboerne.

