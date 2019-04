OB-træner: - Vi går efter en finaleplads

OB's cheftræner Jacob Michelsen ser frem til aftenens pokalkamp i Herning. Pokalsemifinalen starter 19.30, og bliver spillet på FC Midtjyllands hjemmebane MCH-arena.

- Vi er kun en enkelt sejr fra at stå i pokalfinalen i Sydbank Pokalen, og den sejr skal i hus, for en finale ville være kæmpestort, siger Jacob Michelsen til OB.dk.

Følg med live Du kan følge kampen her på tv2fyn.dk, hvor vi fra første fløjt opdaterer live.

Hvis man overordnet fokuserer på pokalstatistikkerne klubberne imellem, er OB foran. Ud af 11 semifinaler er det blevet til seks finaler for OB, og der har de kun tabt én enkelt pokalfinale. Det var helt tilbage i 1974. FC Midtjylland har kun været i finalen fire gange, og er endnu uden sejr.

- Jeg håber da helt klart at se en masse stribede fans i Herning. Alle pokalkampe har deres eget liv, og skal vi slå FCM, så har vi brug for al den støtte, vi overhovedet kan få. Vi vil rigtig gerne i pokalfinalen, og det ved jeg, at vores fans også rigtig gerne vil, og det fortjener de også, fortæller cheftræneren til OB.dk.

Midtjyderne er favoritter

Selvom pokalstatistikkerne taler for OB, så er midtjyderne stadigvæk favoritter til aftenens pokalkamp. I de seneste ti indbyrdes kampe har Odenseanerne kun vundet en enkelt gang, og det var helt tilbage i 2014. Derudover har FC Midtjylland endnu ikke tabt på hjemmebane i indeværende sæson. Men selvom fynboerne er underdogs, så er Michelsen fortrøstningsfuld.

- Der er som udgangspunkt ikke noget, der er umuligt, og der er sket større pokalsensationer, end at vi vinder i Herning, selvom vi ved, det bliver rigtig svært. Vi er inde i en god gænge. Derfor tager vi selvfølgelig også til Herning for at spille os i pokalfinalen, siger han til OB.dk.

OB-spilleren Troels Kløve ser også frem til kampens udfald i aften, selvom de i sidste kamp i Herning tabte 0-3

- Jeg håber på en jævnbyrdig kamp, hvor vi kan spille vores eget spil. Vi er blevet bedre siden sidst, vi mødte dem i Herning, og Midtjylland er måske ikke helt i samme form, som de var, da vi mødte dem sidst.

Grytebust rygtes ude

Til kampen er der udtaget tre målmænd. Det spekuleres derfor i, om OB’s målmand, Sten Grytebust, er med. Han måtte også udgå tidligere efter tirsdagens træning i Ådalen. Sten Grytebust er sammen med Jesper Hansen de to målmænd i Superligaen, der har gjort det bedst. Derfor ville det være en ærgerlig spiller at mangle for striwerne.

Hvis norske Sten Grytebust ikke kommer til at vogte det fynske bur i aften, så forventes det, at det bliver den unge Oliver Christensen, der kommer til at stå mellem stængerne til onsdagens pokalkamp.