OB-træner: - Vi kan slå FC Midtjylland

OB har sæsonens første sejr til gode og spiller søndag aften hjemme mod de forsvarende mestre fra FC Midtjylland. Følg kampen live her på tv2fyn.dk.

På dagen, hvor Richard Møller Nielsen kunne være blevet 81 år, kunne det være en gave til den ikoniske nu afdøde fynske fodboldtræner, at OB tog sæsonens første sejr.

OB løber på banen i dagens kamp hjemme mod de forsvarende mestre fra FC Midtjylland med fire nederlag og en uafgjort kamp efter sæsonens første fem runder. Holdet kan dog bryste sig af, at have scoret seks mål - til gengæld er bolden hentet ud af eget net ti gange.

Men med en placering som sidst i Superligaen, og med de forsvarende mestre fra FC Midtjylland som dagens modstander, er OB's nytiltrådte cheftræner, Jakob Michelsen, presset foran hjemmebanepublikummerne.

Følg med live Du kan følge kampen OB - FC Midtjylland live her på tv2fyn.dk fra klokken 20.00.

Alligevel mener han, at OB-mandskabet kan slå midtjyderne, som lige nu ligger på en tredjeplads á point med Brøndby IF:

- Vi har helt sikkert kvaliteterne til at slå dem på dagen, siger Jakob Michelsen til mediet OBstruktion.

Jakob Michelsen erkender dog, at hans mandskabs præstationer er alt andet end stabile, og at dagens modstander står med gode kort på Odense Stadion:

- På dagen kan vi både vinde og tabe mod alle hold, og vi har desværre gjort mest af det sidste her i den seneste periode. Superligaen er så jævnbyrdig en række, at på dagen er det de små marginaler, der tæller, men over en sæson er Midtjylland foran os lige nu.

Kampen spilles klokken 20.00 og Jakob Michelsen har udtaget. I forhold til sidste uges nederlag på 3-2 på udebane til Hobro IK er midtbanespilleren Yao med i truppen, mens Casper Nielsen er siet fra.

OB's trup mod FC Midtjylland

OB's trup ser således ud:

2. Kenneth Emil Petersen

3. Alexander Ludwig

4. Ryan Johnson Laursen

6. Jeppe Tverskov

8. Janus Drachmann

10. Rasmus Festersen

13. Sten Grytebust

15. Nicklas Helenus

16. Julius Eskesen

19. Mikkel Desler

20. Jacob Barrett Laursen

21. Mathias Greve

23. Troels Kløve

24. Marco Lund

25. Mathias Jørgensen

26. Yao

27. Oliver Christensen

28. Anders K. Jacobsen

