OB-træner: Vi manglede Jebali i første halvleg

OB manglede ifølge træner Jakob Michelsen Issam Jebalis kvaliteter i første halvleg af nederlaget til FCM.

Da OB mandag tabte 1-2 til FC Midtjylland på hjemmebane var det efter en skidt første halvleg, hvor gæsterne sad på det hele.

En skade til forsvarsspiller Jeppe Tverskov i slutningen af første halvleg resulterede dog i, at Issam Jebali kom ind fra bænken – og det var tiltrængt for OB.

- Der var ingen tvivl om, at Jebali gjorde en forskel. Hans kvalitet på bolden var den, vi manglede i første halvleg, siger Jakob Michelsen.

- Vi var for dårlige på bolden i første halvleg. Vi manglede kvalitet og aggressivitet, og det var fuldt fortjent, at vi var bagud 0-2 ved pause.

- Spillerne skal have ros for at komme ud med et andet udtryk i anden halvleg, hvor de var bedre på bolden, og hvor det næsten lykkedes os at hente det ene point i overtiden (Jebali-hovedstød lige over mål, red.).

I den anden lejr var der langt større tilfredshed med første halvleg.

- Vi spillede en perfekt første halvleg, hvor rigtig mange ting lykkedes for os.

- Vi tilpassede os deres systemer, hvor de nok skiftede system et par gange undervejs. På bolden fik vi spillet dybt, og lavede et par gode mål, siger Brian Priske.

Han måtte omvendt se sit hold falde i niveau efter pausen. Planen var at lukke kampen hurtigst muligt med en 2-0-føring i ryggen. Sådan skulle det dog ikke gå.

- I pausen snakkede vi om, at vi skulle ud og dræbe kampen, og få lukket den til 3-0. Men så fik de reduceret, og så blev det til en åben kamp igen.

- Jeg er ærgerlig over, at vi ikke fik straffet dem på en af vores omstillinger efter deres reducering.

- Men vi vandt fuldt fortjent på alle parametre. Vi skilte dem ad i første halvleg, siger Priske.

Med de tre point har midtjyderne udbygget forspringet ned til FCK og har nu 44 point – syv mere end københavnerne.