OB tror på sejr i debutkamp

OB indleder forårssæsonen i superligaen mod FC Helsingør på hjemmebane søndag.

Hjemmekampen mod FC Helsingør søndag bliver indledningen på en forårssæson, hvor OB går efter at komme blandt superligaens seks hold i slutspillet.

Vinterpausen har været kort, så det er begrænset, hvor mange taktiske omstillinger der har været tid til; men cheftræner Kent Nielsen mener, at holdet har udviklet sig.

- Jeg tror, der er den korteste vinteropstart, jeg nogensinde har haft som cheftræner. I den har vi haft fokus på nogle ting, som vi i træningskampene er gået all-in på, siger han til ob.dk.

Det handler om at finde en balance i spillet:

- Vi skal være dygtigere til at balancere mellem, hvornår vi skal være veletablerede med bolden, og hvornår vi skal gå direkte mod mål. Jeg synes, at vi for mange gange i efteråret forpassede. Det gjorde, at vi ofte stod over for en forsvarsmur, som vi også skal kunne magte at åbne op for, siger Kent Nielsen.

Cheftræneren er optimist før kampen mod FC Helsingør, og betragter OB som favorit:

- Vi har masser af optimisme i truppen, og vi har fået et friskt pust med de nye spillere. De spillere, der hele tiden har været her, haft godt af en vinterpause. Jeg tror på vi vinder, og det gør vi, fordi vi har flere notoriske målscorere.

OB ligger på ottendepladsen i superligaen med 25 point. Men der er kun to point op til AC Horsens på sjettepladsen og Hobro på femtepladsen.

Kampen fløjtes i gang klokken 14.