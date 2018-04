OB vil fri af nedrykningstrussel

Kent Nielsen vil lukke den sidste matematiske risiko for nedrykning og gå efter 1. pladsen.

Søndag møder OB Randers FC på Odense Stadion, og OB’s cheftræner Kent Nielsen ser frem til hjemmekampen mod en vis optimisme.

- Første målsætning er at komme helt fri af nedrykningsrisiko, og der skal kampen mod Randers bruges til at eliminere den sidste lille matematiske sandsynlighed. Derefter skal vi angribe puljen meget offensivt og gå efter at få så mange point som muligt, og forhåbentlig så mange, at det er nok til, at vi vinder puljen i sidste ende, siger Kent Nielsen til ob.dk og fortsætter:

- Efter tre nederlag er det rart, at vi nu efter de to seneste kampe har noteret os en sejr hjemme og et fornuftigt resultat ude, hvor indsatsen var godkendt, selvom vi med større dygtighed kunne have fået mere ud af det. Det er det, vi skal fortsætte i hjemmekampen mod Randers, for vi skal have enormt fokus på at skabe resultater i det her

gruppespil.

Han forklarer, at holdet skal finde balancen mellem respekten for Randers’ gode omstillingsspil og så at være modig med målsøgende og offensivt spil.

- De har et hold med fin energi og en hel del fysik, som vi skal forholde os til, og som vi skal sørge for at matche, siger han.