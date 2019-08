OB vinder tæt opgør mod Esbjerg

Selv om Esbjerg spillede en god kamp søndag eftermiddag mod OB, var det ikke nok til at tage point i fjerde spillerunde af 3F Superligaen.

Esbjerg var ellers bedst i store dele af kampen mod et tamt OB-mandskab, men vestjyderne har svært ved at score mål, og det var også tilfældet søndag.

Omvendt var OB kynisk, da holdet fik chancen efter en af de dårligere præstationer indtil videre.

Det betyder, at esbjergenserne forsat ligger næstsidst i tabellen med et point efter fire kampe, mens fynboerne er på en foreløbig femteplads med seks point.

I starten var det ellers Esbjerg, der sad på det meste, men første halvleg var symptomatisk for esbjergensernes sæsonstart, og især en situation beskrev den meget godt.

Efter et af flere gode opspil ude i Esbjergs højreside fik angriberen Yuri Yakovenko et perfekt indlæg fra vestjydernes højrekant Mathias Kristensen, men den ukrainske angriber tog et for langt træk og lavede i stedet frispark på OB's målmand Oliver Christensen og modtog et gult kort.

Lige ved og næsten for hjemmeholdet, der stod velorganiseret på banen, var gode med bolden og gjorde det svært for fynboerne at komme igennem. Faktisk havde gæsterne ikke en reel chance i første halvleg, da de spillede for langsomt.

I anden var kampbilledet det samme. Esbjerg gik længere frem på banen, og det betød, at fynboerne fik mere plads offensivt.

Det udnyttede OB's nyindkøbte Sander Svendsen efter 66 minutters spil. Angriberen halvflugtede bolden op i nettaget ude foran feltet, og nu var OB foran trods spil og chancer.

Esbjerg gik nu endnu længere frem på banen, og det betød flere omstillingsmuligheder til gæsterne, der stod bedre i forsvaret, efter at de var kommet foran.

Skarpheden manglede for hjemmeholdet, og kampen endte 0-1.

Esbjerg skal til Aalborg i næste spillerunde, mens fynboerne tager imod Randers hjemme.

