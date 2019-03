OB's kamp om bronzen er lagt fast

OB's superligamandskabs kamp om en bronzemedalje er nu fastlagt. Samtidig er der sat datoer på holdets kampe i landspokalturneringen.

Allerede i slutspillets første runde kan kampen om bronze intensiveres. Her spiller OB nemlig ude mod Brøndby, som med en sejr kan minimere afstanden mellem de to hold til et enkelt point.

Kampen spilles fredag 29. marts og er en aftenkamp. Kampen fløjtes i gang klokken 19.00.

Hvis de to hold kommer gennem mesterskabsslutspillet side om side har OB hjemmebanefordelen, når Brøndby søndag 26. maj klokken 17.00 besøger Odense Stadion. Kampen er samtidig forårets sidste og kan blive afgørende for, hvem der skal have bronzemedaljerne.

I det hele taget skal OB forberede sig på en række aftenkampe. Otte kampe er nemlig planlagt til at blive sparket i gang først på aftenen.

OB's program ser således ud:

Runde 27: Fredag 29. marts klokken 19.00, Brøndby IF – OB

Runde 28: Søndag 7. april klokken 18.00, OB – FC København

Runde 29: Søndag 14. april klokken 18.00 FC Midtjylland – OB

Runde 30: Fredag 19. april klokken 18.00, OB – FC Nordsjælland

Runde 31: Tirsdag 23. april klokken 19.00 Esbjerg fB – OB

Runde 32: Søndag 28. april klokken 18.00, FC København – OB

Runde 33: Søndag 5. maj OB – FC Midtjylland (kamptidspunkt er endnu ikke fastlagt)

Runde 34: Fredag 10. maj klokken 19.00, OB – Esbjerg fB

Runde 35: FC Nordsjælland - OB (planlægges når pokalfinalisterne kendes)

Runde 36: Søndag 26. maj kl. 17.00, OB – Brøndby IF

Mere Brøndby lurer

Pokalsemifinalen er også fastlagt, og der møder OB FC Midtjylland på udebane onsdag den 3. april klokken 19.30.

Når OB videre til pokalfinalen vil holdet møde vinderen af kampen mellem Brøndby og AaB.

Pokalfinalen bliver traditionen tro spillet Store Bededag i Parken. I år er det fredag den 17. maj.

