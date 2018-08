OB's nye tjekkiske motor er stolt af skiftet

OB præsenterede torsdag aften den tjekkiske midtbanespiller Kamil Vacek som ny mand i truppen. Han er kommet til Odense i jagten på fodboldmæssig stabilitet.

Tjekkiske Kamil Vacek blev torsdag aften præsenteret som ny mand i den stribede trøje, og han fik allerede fredag formiddag testet formen til den første træning med resten af de nye kolleger OB-truppen.

- Det var en god følelse. Jeg kunne straks mærke, at fodbolden lå dybt i alle spillere. Alle gav sig 100%, og der var et højt tempo, der ikke stoppede, før træneren fløjtede af. Jeg er fortrøstningsfuld om, at jeg snart kommer i topform og kan hjælpe de andre på banen, siger Kamil Vacek til OB's hjemmeside.

Jeg vil gerne have noget stabilitet, og jeg kan mærke, at personerne i klubben rigtig gerne vil have mig her Kamil Vacek

Midtbanespilleren er noteret for otte tjekkiske landskampe og har tidligere spillet i den tyske, italienske, israelske og tjekkiske liga, inden det nylige brud med den polske klub, Slask Wroclaw, hvor det efter et trænerskifte ikke blev til den ønskede succes.

Familiedreng

Nu er han på plads i Ådalen, hvor han søger den stabilitet, som han inderst inde trives bedst med.

- Jeg er en familiedreng, så jeg kan ikke lide mange forandringer. Det har aldrig været meningen, at jeg skulle spille for mange klubber og i mange forskellige ligaer. Jeg troede, at jeg skulle blive i Sparta Prag i mange år, men tingene går hurtig i fodbold, og du kan ikke regne med, hvad morgendagen bringer. Det var en af grundene til, at jeg valgte OB. Jeg vil gerne have noget stabilitet, og jeg kan mærke, at personerne i klubben rigtig gerne vil have mig her. Samtidig mærkede jeg, at trænerens plan passede til mig, og det havde en stor betydning for skiftet, forklarer Kamil Vacek.

Vacek kommer til at optræde med trøje nummer 7 og har skrevet en toårig kontrakt med OB.

