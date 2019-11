OB's U19 hold er Danmarks Bedste

OB har i flere år kæmpet - ikke bare i superligaen men også i klubbens talentafdeling. Og nu ser det ud til, at noget af det arbejde bærer frugt. Klubbens U19-hold, som er holdet lige under superligaholdet, er lige nu Danmarks bedste.

Lørdag var der mulighed for at få endnu en sejr i hus efter ti vundne kampe ud af 11, da de mødte AGF. De mange sejre har sendt klubbens bedste talenter ind i en særlig stime.

- Lige nu har vi bare en gruppe, som vil det rigtig, rigtig meget og har en klar målsætning om, at vi skal slutte i top tre. Lige nu har vi leveret rigtig, rigtig godt i efteråret og ligger suverænt nummer et, siger Kim Engstrøm, der er træner for U19 holdet.

Christian er ham, der spiller fodbold

Der bliver klappet fra tribunen, mens drengene på U19 holdet tonser rundt på banen i jagten på den 11. sejr.

Det er ikke ligegyldigt hvor godt, det går spillerne på holdet. Det er nemlig sidste trin inden en eventuel karriere i superligaen.

Der er heppende tilskuere på sidelinjen til lørdagens kamp, der råber "Kom så Odense, ole". Foto: Alex Syrik

- Det betyder jo alt for mig. Jeg har ikke lavet andet end at spille fodbold, siden jeg var helt lille, så jeg satser på det, og det er min livsstil og det, som folk kender mig for. Christian, det er ham, der spiller fodbold, og det skulle det også gerne være om ti år, siger Christian Vestergaard, der er holdets anfører.

Også for Christians holdkammerat Max Fenger er det en stor del af livet.

- Man satser selvfølgelig stort set hele sit liv, når man har spillet lige siden, man var en lille dreng. Det er jo en del af mig nu. Det er i hvert fald hele mit liv, siger Max Fenger, der også spiller på U19 holdet.

Dygtige spillere

Det er ikke mange år siden at OBs talentafdeling fik meget kritik. Men især i de seneste år har man satset meget, blandt andet ved at sætte fuldtidstrænere på alle årgange fra U12 og op.

- Vi har også nogle rigtig dygtige spillere på årgangene nedenunder, og vi ser, at de her spillere udvikler sig kontinuerligt. Så det, der sker, det er, at vi igen næste år lægger et ekstra lag på i forhold til den måde, vi gerne vil spille på, og så må vi se, om de udvikler sig. To år er rigtig lang tid, og der kan ske rigtig meget, siger Tonny Hermansen, der er talentchef hos OB.

Tonny Hermansen er talentchef hos OB, og han ser mange talenter på U19 holdet. Foto: Alex Syrik

Dagens kamp mod AGF var den sidste inden vinterpausen for OB, der lige nu fører U19-rækken foran klubber som FC midtjylland, FC københavn, Brøndby og Vejle.

Kæmpe stort og endnu større

De to hold endte med at dele resultatet 0-0, og det gav OB's U19 hold endnu et point.

- Vi er jo først lige startet for fire år siden, hvor vi har forsøgt at lave en klar strategi om, hvordan og hvorledes vi skal gøre på vores akademi. Men det her er selvfølgelig et skridt på vejen, og de spillere, der spiller på vores U19 hold, de har været her mellem tre og fire år, og derfor ser det ud som om, at noget af det, vi har startet op på, også er det, der lykkes i øjeblikket, siger Tonny Hermansen.

Christian Vestergaard er holdets anfører, og det betyder meget for ham at være på så godt et hold. Foto: Alex Syrik

Også Christian har kunnet mærke en udvikling i klubben.

- De seneste år er der sket rigtig meget i klubben, som jeg synes har været sindssygt godt. Så at spille i superligaen: kæmpe stort. At spille for OB: Endnu større, siger den glade fodboldspiller.

