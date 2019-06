Tvangstanker medfører ofte følelser af ubehag og angst, og derfor forsøger den OCD-ramte typisk at slippe af med tankerne og ubehaget ved at udføre en eller anden form for tvangshandling - ligesom når Christoffer Winger kigger rundt på de andre elever.

Men tvangshandlingen mindsker kun ubehagen kortvarigt og efterfølgende kommer skammen eller fortvivlsen, over at man fulgte tvangstanken.

- Ubehagen starter allerede med tvangstanken, og så bliver jeg ofte meget forvirret og så begynder ubehagen at tage til med koldsved og rysten i hele kroppen. Det er først, når jeg for eksempel kigger rundt på alle eleverne, at jeg kortvarigt får det bedre, men så bliver jeg ærgerlig over, at jeg klarer det dårligt til min eksamen, fortæller Christoffer Winger.

Christoffer fik hjælp

Da Christoffer var 15 år, fik han hjælp til at leve med sin OCD. Han har fået en masse redskaber, der gør, at han bedre kan tackle OCD'en, når den prøver at styre ham.

- Jeg er blevet bedre til at grine lidt af tankerne, som når jeg for eksempel er kommet hjem fra skole, og de så pludselig siger til mig, at jeg skal gå tilbage til skolen igen, hvilket jo er helt åndssvagt, siger Christoffer Winger.