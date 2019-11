Odense Balletskole flirter med de helt store

Strakte tæer, stramme dragter og knold i håret. Danserne på Det Kongelige Teater Balletskolen Odense er klar til dagens besøg.

Det er ikke så tit, vi får så fornemt besøg Emily Heisterberg, 9. klasse, Odense Balletskole

- Vi får besøg af Dansk Danseteater. Det er ikke så tit, vi får så fornemt besøg af et kompagni. Det har stor betydning for os, der gerne vil være dansere, siger 15-årige Emily Heisterberg.

Hun har gået på Odense Balletskole i snart ni år, og hendes store drøm er at blive moderne danser. Men sådan har det ikke altid været.

Emily Heisterberg drømmer om at blive moderne danser. Foto: Frederikke Bertram

- Jeg startede med at ville være ballerina, men så begyndte jeg at danse moderne. Det var rigtig sjovt, og jeg var god til det, så det tiltalte mig mere og mere. Det er hårdt, men det ødelægger ikke kroppen så meget som den klassiske ballet, siger Emily Heisterberg.

Læs også Royal Run: Kronprinsen kommer tilbage til Fyn

Banebrydende projekt

Det Kongelige Teater Balletskolen Odense arbejder lige nu på at færdiggøre et samarbejde med Dansk Danseteater, som er kendt for at være førende på den danske dansescene. Meningen med samarbejdet er, at dansekompagniet, som holder til i Operaen i København, skal spotte talenter på skolen i Odense allerede i en ung alder.

- I dag findes det ikke på samme måde for de moderne dansere som for de klassiske. Vi har slet ikke den tradition i Danmark, og vi er de eneste, der arbejder så målrettet og tidligt på at uddanne moderne dansere, siger Inge Fjord, som er forstander på Det Kongelige Teater Balletskolen Odense.

Vi er de eneste i Danmark, der arbejder så målrettet og tidligt på at uddanne en moderne danser Inge Fjord, forstander, Det Kongelige Teater Balletskolen Odense.

Ifølge kunstnerisk leder på Balletskolen i Odense Morten Innstrand er der flere grunde til, at flere og flere ballerinaer får øjnene op for den moderne dans.

- Den har større ytringsfrihed i selve bevægelsesprocessen og udtryksformen. I Danmark kalder vi det moderne dans, men faktisk bliver det også kaldt samfundsdans, siger han.

Læs også Gratis musiktilbud til børn: - Vi lærer en masse sange

Vil rundt i hele landet

Udover det mulige samarbejde med Det Kongelige Teater Balletskolen Odense har Dansk Danseteater en ambition om at skulle rundt i landet for at spotte danske talenter.

- Vi er det største moderne dansekompagni, så vi skal ud til alle i landet – lige meget hvor de bor, siger Jason Nelson, der er turné- og forestillingsleder i Dansk Danseteater.

Læs også Bubber og Shaka Loveless indtager Svendborg-skole

Dansekompagniet er glade for at kunne motivere unge moderne dansere.

Ligesom ballerinaer har Det Kongelige Teater at stræbe mod, håber vi, at vi kan være det tilsvarende for de moderne dansere Jason Nelson, turné- og forestillingsleder, Dansk Danseteater.

- Ligesom ballerinaer har Det Kongelige Teater at stræbe mod, håber vi, at vi kan være det tilsvarende for de moderne dansere, siger Jason Nelson.

Emily Heisterberg håber på, det ikke er sidste gang, hun får lov til at optræde for Dansk Danseteater.

- Man kan altid gøre det bedre, men jeg er tilfreds med i dag. Det gik rigtig godt, siger hun.