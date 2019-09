BUPL undrer sig: - Odense bør ikke ansætte flere konsulenter til kontrol og tilsyn

- Jeg synes ikke, at vilkårene i Odense er sådan, at man skal ansætte flere konsulenter til kontrol og tilsyn.

Det mener Rikke Hunsdahl, der er formand for BUPL, Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund, på Fyn. Hun peger i stedet på, at kommunen bør styrke området, så der ikke opstår alt for meget svigt og fejl på børneområdet.

- Man skal starte et andet sted ved at sige ’hvad kan vi gøre for jer, så vi kan undgå at der kommer sager, som kræver skærpede tilsyn?’, siger Rikke Hunsdahl.

Reaktionen fra BUPL-formanden kommer efter Dansk Folkepartis Pernille Bendixen har foreslået at indføre skærpede tilsyn med daginstitutionerne i Odense Kommune.

Tilsynet skal ifølge DF'eren ligne det system, som Københavns Kommune har brugt siden 2017, hvor tilsynet med institutionerne i højere grad er baseret på observationer lavet af pædagogiske konsulenter end på ren dialog og møder, som Odense Kommune primært benytter sig af i dag.

De pædagogiske konsulenter tildeler efter fremgangsmåden i København institutionerne grønne, gule eller røde mærkninger. Efter den skærpede kontrol blev indført i København, har 35 procent af institutionerne fået en gul anmærkning, mens fem procent, svarende til 22 institutioner, har fået en rød anmærkning under punktet "Sociale relationer".

- Det, jeg kan se, er, at vi ikke har nogen anmærkninger nogen steder. Og i forhold til at Odense er en stor kommune, kan jeg godt synes, at det er lidt mærkeligt, at der slet ikke er noget at komme efter, siger Pernille Bendixen (DF), der er 2. viceborgmester i Odense.

Pædagogisk lektor begejstret

Hos Ole Henrik Hansen, der er lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse og som forsker i dagtilbudspædagogik, bliver forslaget om skærpede tilsyn mødt med begejstring - på børnenes vegne.

- Det handler ikke om politiske dagsordner. Det handler om, at det er godt for børnene, hvis et kritisk tilsyn forholder sig til kvalitet ud fra nogle specifikke parametre i børnehaverne og vuggestuerne, siger Ole Henrik Hansen.

Lektoren er overbevist om, at hvis Odense indfører tilsyn efter inspiration fra København, så vil man opdage de samme problemstillinger.

- Vi ved, at kvalitetsforskellene er meget store på institutioner, der ligger lige ved siden af hinanden, og som har de samme vilkår. Så der er god grund til at gøre det. Der er også dårlige institutioner i Odense, mener Ole Henrik Hansen.

Det synspunkt deler Tim Vermund, der er byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Odense Kommune, slet ikke. Han er helt uenig i lektor Ole Henrik Hansens udlægning.

- Der er også den ekspert, der hedder at tage ud i virkeligheden, tage ud at besøge vores daginstitutioner og have en fornemmelse af, om det er noget, der kunne finde sted. Lytte til de forældre, der afleverer deres børn hver eneste dag. Det jeg hører, det er, at folk er knaldhamrende glade for vores daginstitutioner i Odense, siger Tim Vermund.

Han er dog samtidig åben for at undersøge mulighederne for at lave et anderledes tilsyn i Odense, hvis det kan hjælpe pædagogerne ude i institutionerne.

- Selvfølgelig, hvis man kan lave et tilsyn bedre, så vi kan opdage noget mere eller hjælpe vores medarbejdere til at gøre det bedst muligt, så vil jeg ikke være afvisende over for det. Jeg har bare ingen grund til at tro, at vi skulle gøre det dårligt i Odense, siger Tim Vermund.

Rådmand ikke overbevist

Susanne Crawley (R), der er rådmand på området, er villig til at kigge på tilsynene, men hun er ikke overbevist om, at den københavnske model er bedre, end den man i forvejen bruger i Odense.

- Jeg tror, at grunden til, at vi ikke har ret mange anmærkninger og bemærkninger, det er at vi egentlig opdager det meget tidligere, end at det får lov til at køre i trekvart år, før der kommer en ekstern og opdager det, siger rådmanden.

Efter hendes vurdering opdager de allerede rigtig mange forskellige ting ved de løbende tilsyn, som Odense Kommune bruger nu.

- Og vi finder dem formentlig, før de udvikler sig til at være grelle ting, man skal gøre noget ved. Så jeg er ikke overbevist om, at Københavns model er bedre end vores, siger Susanne Crawley.

Tilbage hos pædagogerne håber formanden, at politikerne vil lytte i stedet for at indføre mere kontrol.

- Det er ganske enkelt ikke bare et quickfix af det her, vi skal ind til. Man skal tale med fagpersoner om, hvad det er, der skal til, for at vi får en bedre kvalitet. Så vi ikke behøver at have en til at komme og observere, siger Rikke Hunsdahl.

Dansk Folkeparti har i første omgang bedt forvaltningen lave en beregning på, hvad det vil koste at indføre systemet i ti dagtilbud i Odense.