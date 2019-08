Første kvinde i ligaen: Odense Bulldogs får ny direktør

Mens ishockeyspillerne i Odense Bulldogs skøjter rundt og forbereder sig på den kommende sæson på isen, er forberedelserne også godt i gang på ledelsesgangen. Ulla Vahl-Møller overtager nemlig direktørposten fra Allan Hoffmann, der nu skal fungere som sponsorsalgschef.

Ulla Vahl-Møller har været en del af Odense Bulldogs siden maj, og med erfaring i både salg og projektledelse er hun klar til at tage direktørkåben på. Det fortæller hun i en pressemeddelelse fra Odense Bulldogs.

- Jeg er glad for den nye udfordring og den tillid, som bestyrelsen viser mig. Der er masser af muligheder for Odense Bulldogs, og der er en stor gruppe passionerede mennesker, der yder en stor indsats. Og jeg glæder mig til at samarbejde med dem alle, siger Ulla Vahl-Møller.

Den første kvinde

Ulla Vahl-Møller har været tilknyttet Odense Bulldogs siden maj, og nu glæder hun sig til nye udfordringer som direktør. Foto: Odense Bulldogs

Mellem de massive hjelme, store skøjter og den vrede bulldog på dragterne, der udgør truppen af 22 ishockeyspillere i Odense Bulldogs, kommer Ulla Vahl-Møller til at stå som ene kvinde. Både i klubben og på danmarksplan.

- Ulla har de helt rette kompetencer og kommer til at få stor betydning for klubben. Og så er der

tværd at bemærke, at hun er den første og eneste kvindelige direktør i dansk ishockey, fortæller Thomas Hertz Andersen.

Det er ikke første gang, Ulla Vahl-Møller sidder i lederrollen. Hun har i 8 år siddet som forretningsfører i Odense Eventyr Golf og med erfaring i både salg og projektledelse, mener bestyrelsesformanden, at hun er klar til at stå i spidsen for ishockeyklubben.

- Hun kommer til at fortsætte den retning, som klubben er på vej mod som bæredygtig sportsklub. Den skal kunne hvile i sig selv, og det vil Ulla få en indvirkning på, forklarer Thomas Hertz Andersen.

En frivillig overdragelse

I pressemeddelelsen forklares det, at den nu tidligere direktør Allan Hoffmann frivilligt forlader stillingen. Efter eget ønske skal han fungere som sponsorsalgschef og arbejde med sponsorpleje og Bulldogs’ erhvervsnetværk.

- Det har været 2,5 års spændende, udfordrende men også hårdt arbejde. Jeg kom efter afslutningen af sidste sæson frem til den erkendelse, at det for Odense Bulldogs nu var tiden at få yngre og friske kræfter med andre kompetencer i spidsen for forretningen, siger Allan Hoffmann i pressemeddelelsen.

Bestyrelsesformand for Odense Bulldogs, Thomas Hertz Andersen, er glad for, at det kan lykkes at beholde Allan Hofmann i klubben, men glæder sig også over forandringerne.

- Allan kommer ned og koncentrerer sig om det, som han blev ansat til, mens Ulla kan overtage med sine kompetencer, siger Thomas Hertz Andersen til TV 2/Fyn.

Klubbens fremtid

Selvom klubben bibeholder det team, de har nu og blot rokerer rundt i toppen, er det en spændende fremtid, de går i møde. I pressemeddelelsen udviser Ulla Vahl-Møller begejstring.

- Odense Bulldogs er forretningsmæssigt i meget bedre form end for et par år siden, og det skal vi have bygget videre på, siger hun.

Også i bestyrelsen glæder de sig til at se, hvad den nye konstellation og opgavefordeling får af betydning for klubbens videreudvikling. Det skriver klubben i pressemeddelelsen.

- Fremtiden ser spændende og positiv ud. Træningskampene giver gode resultater, og vi håber at kunne fortsætte den gode stemning med hjælp fra Ullas kompetencer og energi, fortæller Thomas Hertz Andersen.

Ulla Vahl-Møller får det overordnede daglige ansvar for forretningens kommercielle og administrative funktioner.