Odense Bulldogs fyrer træneren

Mikael Gath stopper i klubben efter et halvt år.

Odense Bulldogs skal have ny træner efter en skuffende sæson i Metal Ligaen i ishockey.

Efter et skuffende 2018, der bød på blot fem sejre og hele 17 nederlag, kan Odense-spillerne se tilbage på en sæson, der startede godt og sluttede tæt på katastrofalt.

Vi starter fra nul af i næste sæson, og vil gerne starte ud med en anden træner Henrik Benjaminsen

Bulldogs formåede ikke at spille sig frem til kvartfinalerne i denne sæson, og parret med dårlig økonomi koster det nu cheftræner Mikael Gath hans trænerjob.

Han stopper således efter blot et halvt år i klubben.

- Vi har haft en evaluering om, hvor vi skal hen, og der passer vi ikke sammen, siger formand og sportschef Henrik Benjaminsen til TV 2/Fyn.

- Vi starter fra nul af i næste sæson, og vil gerne starte ud med en anden træner, tilføjer Henrik Benjaminsen og slår fast, at parterne skilles i god ro og orden.

Læs også Sæsonen er slut: Bulldogs slået ud af Herlev

På jagt efter en afløser

Klubben er allerede i gang med at afsøge markedet, men selvom der er lavvande i kassen er man villig til at betale for den rigtige person.

- Et af de steder man helst ikke skal spare er på trænerposten. Men vi kan ikke hente den dyreste træner, siger Henrik Benjaminsen.

- Det gælder om at hente den rigtige profil, som kan være med til, at genopbygge Odense Bulldogs, og det er en længerevarende proces.