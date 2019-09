Slut med at være sidst: Odense Bulldogs jagter succes i ny sæson

Det fynske ishockeyhold Odense Bulldogs tager fredag aften hul på sæsonen, når de på udebane møder sidste sæsons nummer syv, Rødovre Mighty Bulls.

Og der er meget at rette op på i år for odenseanerne.

Bulldogs endte sidste sæson med kun fire sejre i 35 kampe, og de blev det hold, der fik det største nederlag - både på hjemmebane og udebane.

- Vi vidste godt, at vi var underdogs og ikke havde helt de samme økonomiske muligheder som de andre. Vi har været igennem en turnaround, hvor vi har vendt økonomien og er kommet ud med et overskud i år. Så det var helt bevidst egentlig, og vi var forberedt på det, siger Ulla Vahl-Møller, der i sidste uge blev udpeget som ny direktør i Odense Bulldogs.

I den sæson, der starter fredag aften, skal det dog være anderledes. Bulldogs har oprustet på spillerfronten og står derfor stærkere end sidste år, vurderer direktøren.

- Vi har stadig nogle unge spillere fra sidste år, som nu har fået et år mere på bagen. Og så har vi hentet nogle udenlandske spillere, siger Ulla Vahl-Møller.

Stærkere hold

Odense Bulldogs har blandt anet hentet to canadiske backs, en amerikansk center og en canadisk målmand, som kan forstærke holdet. Tre af de fire har spillet i den nordamerikanske liga, fortæller direktøren.

- Og så har vi hentet Michael Eskesen, som er tilbage som kaptajn i vores backkæde. Det forventer vi os rigtig meget af, siger Vahl-Møller, der er den første kvindelige direktør i den bedste danske ishockeyrække.

Og der er formentlig også flere sjove kampe i vente i denne sæson for de fynske ishockeyfans. Det vurderer TV 2 Sports ishockeyekspert Jimmy Bøjgaard.

- Jeg synes, de står fornuftigt. Jeg tror, de får en bedre sæson, og jeg tror også, at de kommer til at være lidt mere konkurrencedygtige, selvom det stadig bliver i bunden. Det forventer jeg - alt andet ville være en stor overraskelse, når du kigger på den rigtig, rigtig stærke konkurrence, der er fra de andre hold. Men jeg synes, de er på rette vej, siger Jimmy Bøjgaard.

Selvom Jimmy Bøjgaard forventer, at Odense Bulldogs endnu engang må kæmpe for at undgå sidstepladsen i Metalligaen, så ser han klare forbedringer i truppen til denne sæson.

- I defensiven er Michael Eskesen tilbage som kaptajn og en samlende figur. Angrebsmæssigt synes jeg, de har lidt bedre folk. De havde for dårlige folk sidste år - eksempelvis hentet fra udlandet, som ikke var gode nok til holdet. Det synes jeg ikke, det ser ud til, at de har i år. Så har de nogle spændende talenter og nogle etablerede danskere, vurderer ishockeyeksperten.

Målet er slutspillet

I sidste sæson sluttede Odense Bulldogs helt isoleret i bunden af Metalligaen med blot 19 point for 40 kampe. I år skal det dog være anderledes.

- Vores mål er slutspillet. Det er der ingen tvivl om. Vi har en spændende trup med et mix at forskellige kompetencer. Vi tror på det, siger en optimistisk Ulla Vahl-Møller.

Metalligaen består også i den kommende sæson af ni hold, som i grundspillet møder hinanden indbyrdes hele seks gange mod sidste års fem gange.

Det betyder, at Odense Bulldogs har 24 hjemmekampe i grundspillet. Heraf er der 15 hele fredagskampe, så der er masser af fredagsfest forude i Odense Isstadion.