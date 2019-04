Odense Bulldogs køber ny udenlandsk målmand

Ishockeyklubben Odense Bulldogs har købt den den 23-årige canadiske målmand, Evan Cowley, fri fra polske klub Automatyka Gdansk. Evan Cowley er en stor mand, og hvis man spørger sportschefen for Odense Bulldogs, så passer det perfekt til deres stil.

- Vi vurderede efter sidste sæson, at der var behov for et stilskifte på målmandsposten, hvis vi skulle rykke os sportsligt og blive en seriøs slutspilskandidat. Vi har behov en større målmand, som passer bedre til den form for ishockey, vi spiller i Odense, siger han i en pressemeddelelse.

Trods sin unge alder har den canadiske målmand allerede præsenteret en række forskellige klubber. Han har spillet i flere klubber i USA, og senest har det så været polske Automatyka Gdansk.

Stadig ny i det europæiske

Det er dog første gang, Evan Cowley skal spille i Danmark. Før det spillede han i Polen, men der nåede han kun at spille en enkelt sæson.

- Jeg er spændt på at komme til Bulldogs og lære mine nye holdkammerater at kende. Ligeså glæder jeg mig til at møde organisationen bag Bulldogs og de mange fans, som jeg hørt meget godt om, siger den nye målmand i en pressemeddelelse.

Cheftræneren er også tilfreds med signingen af den 23-årige canadier, og mener, at de nu to målmænd, som de har, supplerer hinanden godt.

- I Evan får vi en målmand med størrelse, ambitioner og erfaring. Der bliver store forandringer i hele vores forsvar, og nu har vi tilknyttet to nye målmænd i Evan Cowley og Nicolai Kristiansen, som begge kommer med ny energi og store ambitioner, siger Odense Bulldogs cheftræner Pelle Svensson i en pressemeddelelse.