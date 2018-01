Odense-direktør tiltalt for tocifret millionsvindel

En 54-årig direktør fra Odense skal tirsdag i retten. Han er tiltalt for mandatsvig og skyldnersvig for over 10 millioner kroner. Foto: Peter Bergman

En fynsk direktør skal tirsdag for Retten i Odense. Manden er tiltalt for uberettiget at have trukket 8,6 millioner kroner ud af sit firma og for at have snydt konkursboet for 2,1 millioner kroner, da han solgte sit hus i Thailand.