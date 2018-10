Odense: Dropper planlagt skattestigning

Den planlagte skattestigning i Odense er droppet. Selvom de røde partier gennem længere tid har talt om den såkaldte "velfærdsprocent", når de røde partier ikke i mål med en skattestigning på et procentpoint.

Partierne ville sætte skatten op med et procentpoint i Odense, for at få penge til mere velfæld. Men nu skal partierne findes et andet ord end "velfærdsprocent", da flertallet bag skattestigningen har droppet at sætte skatten op igen i 2019 til næste år. Dermed når man ikke en skattestigning på et helt procentpoint.

- Vi har valgt ikke at gøre det i år, fordi vi er underlagt aftalen mellem regeringen og KL (Kommunernes Landsforening, red.). Der er ingen skattepulje i år, så hvis vi skulle hæve skatten, skulle andre sætte den ned. Nu kan vi se, hvor mange der vil sætte skatten ned, og der kan vi se, at det ville koste Odense mange penge, hvis vi satte skatten ned, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, Soc.dem.

Går efter skattestigning senere

De seneste to år har det røde flertal sat skatten op med henholdsvis 0,5 procentpoint og 0,3 procentpoint. Dermed mangler der 0,2 procentpoint for, at skatten er sat op med et helt procentpoint. Men planerne om en skattestigning er ikke helt droppet, de er blot udskudt, siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel, Soc.dem.

- Vores mål er at få de sidste 0,2 procentpoint med, så vi prøver igen næste år, hvis der kommer en skattepulje igen. Jeg synes, at det er brandægerligt, at skattepuljen ikke er der. Det fornemmer jeg også, at mange andre borgmester af både rød og blå observans synes, siger Peter Rahbæk Juel.

Glæde hos Venstre

Selvom den socialdemokratiske borgmester Peter Rahbæk Juel er ærgerlig over, at det ikke lykkedes de røde partier, Alternativet og DF at får sat skatten op med de sidste 02, procentpoint, så er der andre der glæder sig over, at skatten bliver holdt i ro.

- Det synes jeg kun er dejligt, at de ikke går på jagt i borgernes lommer. Vi har også fået et budget, som giver et løft rundt omkring, så behovet for en skattestigning er der heller ikke, siger Jane Jegind, by- og kulturrådmand, Venstre.

- Det er blevet et fastlåst princip, og der er egentlig ikke nogen plan for, hvad de sidste penge egentlig skulle bruges til. Man kan håbe på, at eftertænksomheden indtræder så man ikke hæver skatten bare for at hæve den, slutter Jane Jegind.