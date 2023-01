Filmaktør og folketingspolitiker: Odense er den bedste placering for ny filmuddannelse

En filmuddannelse med adresse i Odense bliver ikke foreløbig en realitet.

Og netop beliggenheden i Odense, som UCL ansøgte om, kritiserer den socialdemokratiske folketingspolitiker Bjørn Brandenborg. En forudsætning for at oprette uddannelsen var nemlig, at uddannelsen ikke skulle ligge i en af de største byer.

Alligevel mener aktører i filmmiljøet og den fynske folketingspolitiker Mai Mercado (K), at en placering i Odense giver mest mening, når UCL skal sende en ny ansøgning om at oprette en filmuddannelse.

De frygter, at en placering uden for Odense kan give udfordringer med at trække studerende til uddannelsen.

- Hvis man gerne vil have, at det skal være en national uddannelse, så giver det mest mening, at det er i Odense. Der er langt til Svendborg, hvis man bor i Korsør eller Slagelse, siger Mette Bihl, der er direktør for Filmværkstedet Odense, som talentudvikler fortællere i filmverdenen.

- Når man skal placere en uddannelse, er man nødt til at vurdere, om der er et optagegrundlag. Selvom der skal udflyttes uddannelser fra de store byer, så bliver de ikke nødvendigvis søgt. Man kan ikke tvinge nogen til at søge en filmuddannelse i Svendborg, som ikke vil søge den, siger Mai Mercado, gruppeformand for den konservative folketingsgruppe.



Den frygt deler Bjørn Brandenborg (S) ikke. Uddannelsen er nemlig en unik mulighed for filminteresserede unge og skal nok trække studerende til.

- Hvis man tager ansvar for at lave en attraktiv uddannelse, så vil den jo blive søgt. Fordelen er jo, at det er en af de få filmuddannelser, som er SU-berettiget, og jeg har også en tro på, at det er en uddannelse, som mange unge gerne vil læse, siger han.

Han har derfor tidligere opfordret UCL til at placere uddannelsen uden for Odense.

Styrke til det odenseanske filmmiljø

Udover en frygt for optaget, så mener direktør i Filmværkstedet Odense, at det er oplagt at placere uddannelsen i Odense, hvor filmmiljøet i forvejen er stærkt.

- Der sker rigtig meget med film i Odense lige nu, og det vil en uddannelse, der ligger i Odense, understøtte. Det er ikke, fordi jeg ikke under, at den flytter til en anden by, men hvis det skal give mening for filmmiljøet og tiltrækning til uddannelsen, så skal den ligge i Odense, siger direktør i Odense Filmværksted, Mette Bihl.

Det mener Mai Mercado, at man bør lytte til, så uddannelsen får de bedst mulige betingelser.

- Der er et ekstremt kreativt og godt vækstlag for filmmiljøet i Odense, så fagligt giver det god mening at lægge det i Odense. Vi er nødt til at lytte til de argumenter, filmmiljøet kommer med, siger Mai Mercado.

- Odense er stærk på film. Det er et lille, stærkt miljø, og dem skal vi passe på, så vi skal ikke smører dem for tyndt ud, hvis man insisterer på at etablere en filmuddannelse i en anden by, siger hun.



Det argument forstår Bjørn Brandenborg ikke. Han anerkender det gode filmmiljø i Odense, men peger samtidig på, at der generelt på hele Fyn er et godt filmmiljø. Både med prisuddelingen Svend Filmdage i Svendborg og med filmfonden FilmFyn, der ligger i Faaborg.

- Grunden til at jeg har foreslået en filmuddannelse på Fyn, er fordi der er gode kræfter, som kan være med til at lave en fantastisk uddannelse, som både er med til at sørge for, at man kan få en god uddannelse uden for de største byer, men som også er med til at sørge for, at de mange virksomheder, der producerer film på Fyn, kan få den arbejdskraft, der er brug for, siger han.

Fyn er lig med film. I 2021 var 27 filmprojekter under optagelse eller postproduktion.