Vindere og tabere: Odense er klar til en af verdens største musikkonkurrencer

- Hello, welcome to Denmark. And welcome to Odense.

Sådan lyder det gang på gang fra Odense Symfoniorkesters kommunikationschef Trine Lai onsdag eftermiddag og aften.

I hvert fald 72 gange. For så mange af verdens dygtigste musikalske talenter ankommer onsdag til Odense Koncerthus for at deltage i Carl Nielsen International Competition.

- Jeg satser på at tale engelsk med alle nationaliteter, mon ikke det går, siger Trine Lai med et smil.

Alle deltagere skal registreres og briefes om konkurrencens forløb, hvor de 72 til sidst bliver til kun tre. Tilbage søndag den 31. marts vil stå en vinder i henholdsvis violin-, klarinet- og fløjtekonkurrencen.

- Der skal også produceres en lille videopræsentation af hver konkurrencedeltager, som skal bruges til livestreaming undervejs i konkurrencen. Og så skal vi også lige nå at løse utallige andre opgaver. Men vi nyder det, for det er en unik oplevelse, fortæller Trine Lai.

Fokus på Fyn

Musikkonkurrencen har deltagere fra hele verden, blandt andet er lande som Rusland, Japan, Israel, Korea og USA repræsenteret, sammen med en lang række europæiske lande.

Samtidig er internationale musikjournalister ved at ankomme til Odense. For Carl Nielsen-konkurrencen er i år større end nogensinde, og formidlingen både nationalt og internationalt er i et højere gear end tidligere. Danske landsdækkende medier er på plads, men konkurrencen på Fyn er også i fokus hos internationale medier som BBC Music Magazine, NKH World og The Strad.

Konkurrencen formidles til musikinteresserede af den italienske streamingtjeneste medici.tv, der har specialiseret sig i store internationale musikbegivenheder. Der streames hver dag både en kinesisk, en russisk og en engelsksproget version til det internationale publikum, og den opgave alene beskæftiger hver dag 15 journalister.

Læs også Overblik: Følg Carl Nielsen-konkurrencerne på tv2fyn.dk

TV 2/Fyn streamer 100 timer

Til det danske og skandinaviske publikum leverer TV 2/Fyn via webportalen www.tv2fyn.dk/carl en dansk udgave af musikkonkurrencen, det vil sige med danske værter, eksperter, musikere og andre gæstekommentatorer.

I alt streamer TV 2/Fyn mere end 100 timer fra Carl Nielsen International Competition med start torsdag klokken 9.45, hvor konkurrencens første runde for klarinetdeltagere finder sted i Syddansk Musikkonservatoriums koncertsal i ODEON. Samme dag klokken 13 har TV 2/Fyn for første gang gæster i "Carl Nielsen-studiet" i Odense Koncerthus, hvor gæsterne er pianist og musikformidler Ole Kiilerich og musikchef Finn Schumacker, Odense Symfoniorkester.

De efterfølgende ti dage venter livestreaming med stor koncentration, nerver på spil, sprudlende glæde og virtuos musik. Og det hele kulminerer i en prisoverrækkelse med cd-indspilning, koncertjobs og store pengepræmier til de tre vindere og med deltagelse af kulturminister Mette Bock.

Måler sig med de store

- Efter at det blev besluttet at samle Carl Nielsen-konkurrencen med både violin, fløjte og klarinet-kategorierne i en fælles begivenhed, så har den nu fået en størrelse, som giver genlyd internationalt. Vi kan registrere en øget interesse, og konkurrencen placerer sig godt i forhold til sammenlignelige konkurrencer i verden, fortæller Jacob Soelberg, direktør i Nordic Artists Manegement og competion director.

Carl Nielsen International Competition markerer sig i dag på linje med Queen Elisabeth Competition i Bruxelles, Belgien, og ARD Wettbewerb i München, Tyskland, som begge hører til de førende musikkonkurrencer i verden.

Carl Nielsen-konkurrencen blev grundlagt i slutningen af 1970´erne af Odense Symfoniorkesters daværende chefdirigent Karol Stryja, koncertmester Peder Elbæk og Odense-borgmester Verner Dalskov.