Odense er med i stort europæisk robotfremstød

14 partnere i otte forskellige lande har dannet Robot Union, som med støtte fra EU skal opdage, støtte og finansiere europæiske robotprojekter de kommende tre år.

Odense Kommune, Manufacturing Academy of Denmark og Teknologisk Institut er de tre danske partnere i Robot Union, som består af 14 partnere i otte forskellige lande.

Robot Union skal de næste tre år udvælge 40 opstartsvirksomheder eller små og mellemstore virksomheder, som skal udvikle innovative robotprojekter indenfor fire industrisektorer: Fremstilling, agro-fødevarer, sundhed og civil infrastruktur.

Det er virkelig stærkt, at det lokalt forankrede robotinvestornetværk nu får en europæisk dimension Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense, (S).

- Det er virkelig stærkt, at det lokalt forankrede robotinvestornetværk nu får en europæisk dimension, som er med til at understrege vores ambition om at være førende inden for robotteknologi på verdensplan, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), om projektet.

Økonomiske indsprøjtninger

De udvalgte virksomheder får hver omkring 1,6 millioner kroner til den indledende finansiering.

Læs også Salg for en milliard: Fynsk robot-flagskib overgår egne forventninger

De får desuden adgang til teknologisk udviklingsstøtte fra europæiske teknologicentre.

Det drejer sig om Teknologisk Institut i Danmark, VTT Technical Research Centre i Finland, TU Delft i Holland, Tacnalia i Spanien og Piap i Polen.

Robot Union er med til at cementere Danmarks plads på den europæiske robotscene Kurt Nielsen, centerchef, robotteknologi, Teknologisk Institut

De virksomheder, der præsterer bedst, kan opnå 7,5 millioner kroner mere i såkaldt ekstern venture funding.

- Robot Union er med til at cementere Danmarks plads på den europæiske robotscene ved at udvide det i forvejen stærke udbud af tilbud til start- og scale-ups inden for robotics. Gennem projektet vil danske og europæiske robotvirksomheder kunne få adgang til teknologi og knowhow hos Teknologisk Institut, siger centerchef ved Robotteknologi på Teknologisk Institut, Kurt Nielsen.

Robot Union tackler udfordringer

To hovedudfordringer er med til at forhindre udviklingen og markedsoptagelsen af robotteknologi.

Dels er det de stigende omkostninger ved udvikling af en prototype, dels mangler der bevidsthed om det store potentiale, robotteknologi udgør for entreprenører og startups.

Det er ikke mindst de hindringer, Robot Union skal gøre noget ved.

Finansieringen kommer fra EU's Horizon Framework Programme.

Læs også Nyt videnscenter: Lærlinge skal lære om robotter