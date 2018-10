Odense får hård modstand i første CL-kamp

Lørdag venter der hård modstand for både Odense Håndbold og København Håndbold, når klubberne tager hul på denne sæsons Champions League.

Odense Håndbold kommer på hård opgave, når holdet møder Buducnost på den montenegrinske udebane i den første kamp i den fornemme turnering.

- Det er en hård modstander, der gerne vil gå til stålet, siger Odense-spiller Kathrine Heindahl.

- Det bliver spændende og kæmpestort for os, og så håber jeg, at vi kan stå imod det pres, det vil være at spille Champions League.

Det bliver stregspillerens første optræden i Champions League.

Foruden Buducnost skal Odense møde norske Larvik og franske Metz i gruppespillet.

København tager imod Brest Bretagne fra Frankrig, og får en mindst ligeså svær opgave som Odense Håndbold. Brest Bretagne er lige nu et af verdens bedste hold, mener København Håndbolds træner, Claus Mogensen.

- Vi møder det mest formstærke hold i Europa, så det bliver en kæmpe mundfuld.

- Vi forbereder os, som vi plejer, og ser, om der ikke er nogle måder, vi kan drille dem på, siger han.

Hans mål er, at holdet skal videre fra gruppen, hvor også svenske Sävehof og russiske Rostov-Don venter.

De forsvarende Champions League-mestre fra ungarske Györ skal også i kamp lørdag, og det glæder holdets danske spiller, Anne Mette Hansen, sig til.

- Det bliver mega fedt. Nu fik jeg ikke lov at starte sidste år med holdet i Champions League (på grund af en knæskade, red.), så det bliver godt at komme til at træne lidt mindre og bare spille en masse kampe. Det bliver fantastisk, siger bagspilleren.

Györ skal møde Krim Ljubljana i den første kamp.

Kampen mellem København og Best bliver fløjtet i gang klokken 13.45, mens kampen mellem Odense og Buducnost begynder klokken 19.

