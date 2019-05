Tog til Tyskland: Odense får Hamborg-forbindelse

Fynboerne kan se frem til en direkte forbindels til Hamborg. På grund af sporarbejde på Lolland, Falster og i Slesvig-Holsten dirigerer DSB fra 15. december sine Tysklands-tog over Fyn.

Det betyder tre afgange dagligt til og fra Hamborg. I dag skal man enten skifte tog i Fredericia eller selje med Rødby-Puttgarden-forbindelsen, hvis man skal med tog til Tyskland.

- Vi glæder os til at byde fynboerne indenfor i vores EuroCity-tog. Vi oplever en stigende interesse for at rejse med tog ud i Europa, som er en af de mest klimavenlige transportformer overhovedet, siger DSB’s informationschef, Tony Bispeskov, i en pressemeddelelse.

Læs også Letbanen stopper Svendborgbanen: Færre tog i løbet af sommeren

Den nye forbindelse kommer til at have udgangspunkt i København og stopper blandt andet i Odense.

Udelukker ikke permanent løsning

DSB planlægger at flytte forbindelsen tilbage, når Femern Bælt-forbindelsen står færdig.

Det forventes den at gøre i 2028. Ifølge informationschefen er det dog ikke umuligt, der kommer en mere permanent Tysklandsforbindelse fra Fyn, hvis den viser sig at være populær.

Læs også Gangbesværede beboere holdt som gidsler: Elevatorer lukket ned på grund af manglende vedligehold

- Det kan bestemt ikke udelukkes. Man kan sige, at folk stemmer ligesom med fødderne, så hvis det viser sig, at der er stor efterspørgsel, vil vi kigge på, hvordan man kan imødekomme den, siger Tony Bispeskov til TV 2/Fyn.

Priserne til Hamborg starter ved 228 kroner og en betalende voksen kan gratis tage op til fire egne børn eller børnebørn under 15 år med på rejsen.

Rejsetider for den ny forbindelse København H – Hamborg 4 timer og 36 minutter

Hamborg – København H 4 timer og 40 minutter



Ringsted – Hamborg 4 timer og syv minutter

Hamborg – Ringsted 4 timer og ti minutter



Odense – Hamborg 3 timer og 20 minutter

Hamborg – Odense 3 timer og 26 minutter



Kolding – Hamborg 2 timer og 45 minutter

Hamborg – Kolding 2 timer og 47 minutter

Læs også Odenseanere frygter millionbesparelser: - Det er hul i hovedet